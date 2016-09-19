 Belediye reisi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Belediye reisi

    Belediye reisi

    daha önce deplasmanda hiç yenemediği Akhisar Belediye’yi dün gece 2-0 mağlup ederken, takımın yeni lideri Talisca attığı şık golle tarihi galibiyetin mimarı oldu. Diğer golü Rodallega kendi kalesine attı.

    Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya sahayı dar eden Beşiktaş, ligde de tam gaz devam ediyor. Daha önce deplasmanda hiç yenemediği Akhisar Belediye karşısına çıkan siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Talisca, 8'de Gökhan İnler'in şık pasında soluyla ustaca vurup topu direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0.



    İlk yarının son dakikasında ise Caner Erkin'in çaprazdan kullandığı frikikte top Rodallega'nın ters kafa vuruşuyla ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. Beşiktaş ikinci yarıda kendini fazla yormayınca mücadele 2-0 sona erdi. Zorlu bir engeli daha aşan Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral tazelemiş oldu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belediye reisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.