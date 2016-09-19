Belediye reisi
Beşiktaş daha önce deplasmanda hiç yenemediği Akhisar Belediye’yi dün gece 2-0 mağlup ederken, takımın yeni lideri Talisca attığı şık golle tarihi galibiyetin mimarı oldu. Diğer golü Rodallega kendi kalesine attı.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya sahayı dar eden Beşiktaş, ligde de tam gaz devam ediyor. Daha önce deplasmanda hiç yenemediği Akhisar Belediye karşısına çıkan siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Talisca, 8'de Gökhan İnler'in şık pasında soluyla ustaca vurup topu direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarının son dakikasında ise Caner Erkin'in çaprazdan kullandığı frikikte top Rodallega'nın ters kafa vuruşuyla ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. Beşiktaş ikinci yarıda kendini fazla yormayınca mücadele 2-0 sona erdi. Zorlu bir engeli daha aşan Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral tazelemiş oldu.
İlk yarının son dakikasında ise Caner Erkin'in çaprazdan kullandığı frikikte top Rodallega'nın ters kafa vuruşuyla ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. Beşiktaş ikinci yarıda kendini fazla yormayınca mücadele 2-0 sona erdi. Zorlu bir engeli daha aşan Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral tazelemiş oldu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
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Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Belediye reisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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