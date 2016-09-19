Belediye reisi

Haftaiçi Şampiyonlar Ligi'nde'ya sahayı dar eden, ligde de tam gaz devam ediyor. Daha önce deplasmanda hiç yenemediğikarşısına çıkan siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.'ın yeni yıldızı, 8'de'in şık pasında soluyla ustaca vurup topu direğin dibinden ağlara gönderdi:İlk yarının son dakikasında ise'in çaprazdan kullandığı frikikte top'nın ters kafa vuruşuyla ağlara gitti ve skoroldu.ikinci yarıda kendini fazla yormayınca mücadele 2-0 sona erdi. Zorlu bir engeli daha aşan'in öğrencileri bu sonuçla, cumartesi günü oynayacağıderbisi öncesi moral tazelemiş oldu.