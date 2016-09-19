Başkan Orman tribünden izledi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından verilen yemeğe katıldıktan sonra stattaki yerini aldı. Başkan Orman, karşılaşmayı Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel ile protokol tribününden izledi. Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşayan Orman, maç sonunda "Teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi gidiyoruz" diye konuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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