 Başkan Orman tribünden izledi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Başkan Orman tribünden izledi

    Başkan Orman tribünden izledi
    Başkanı Fikret Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından verilen yemeğe katıldıktan sonra stattaki yerini aldı. Başkan Orman, karşılaşmayı Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel ile protokol tribününden izledi. Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşayan Orman, maç sonunda "Teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum. Hem Avrupa'da hem 'de iyi gidiyoruz" diye konuştu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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