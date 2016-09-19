Atiba bir maç sonra
Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson, Karabük maçı sonrası formasına kavuştu. Tolgay'ın yerine 11'de başlayan Kanadalı yıldız, yeni transfer Gökhan İnler'le uyumuyla dikkat çekti. Atiba, İnler'in daha çok hücuma çıkmasına yardımcı oldu. 33 yaşındaki ön libero İnler'le birlikte orta alanı çok iyi parselledi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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