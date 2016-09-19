 Atiba bir maç sonra – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Atiba bir maç sonra

    Atiba bir maç sonra
    'ın dinamosu Atiba Hutchinson, Karabük maçı sonrası formasına kavuştu. Tolgay'ın yerine 11'de başlayan Kanadalı yıldız, yeni transfer Gökhan İnler'le uyumuyla dikkat çekti. Atiba, İnler'in daha çok hücuma çıkmasına yardımcı oldu. 33 yaşındaki ön libero İnler'le birlikte orta alanı çok iyi parselledi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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