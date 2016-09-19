Akhisar'ı fethetti
Talisca ve Rodallega’nın kendi kalesine attığı gollerle sonuca giden siyah-beyazlılar, Akhisar deplasmanında ilk kez galibiyetle tanıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanından puanla dönmeyi başaran Beşiktaş, Akhisar Belediyespor maçıyla çıkışını sürdürdü: 2-0. Maça hızlı bir başlangıç yapan Kara Kartal 8. dakikada gole ulaştı. Gökhan İnler'in şık ara pasında topla buluşan Talisca, içeriye girer girmez, klas bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
Beşiktaş'ı rahatlatan ikinci gol ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner geçti. Yıldız oyuncu, sağdan ceza sahası içine topu gönderirken Rodallega'nın kafasından seken top, kaleci Fatih Öztürk'ü yanıltı ve filelere gitti: 2-0.
İkinci yarı kontrollü bir futbol sergileyen siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2-0'lık galibiyetle rakibi karşısındaki şanssızlığını da yenmiş oldu. Kartal, rakibiyle Manisa'da oynadığı 5. karşılaşmada ilk kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Daha önce oynanan 4 maçın 3'ü berabere bitmiş, bir kez de Akhisar Belediyespor galip gelmişti.
9 MAÇTA 34 GOL ATILDI
Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor maçları gollü geçmeye devam ediyor. İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaştı. Oynanan 9 maçta 4 kez Beşiktaş, 2 kez Akhisar Belediyespor kazanırken 3 maç berabere bitti. Bu 9 maçta toplam 34 gol atıldı ve maç başına 3.78 gol ortalaması yakalandı. Akhisar ile geçen sezon 19 Mayıs Stadı'nda 23 Nisan'da oynanan maç, Beşiktaşlı Cenk'in son dakika golüyle 3-3 sonuçlanmıştı.
Beşiktaş'ı rahatlatan ikinci gol ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner geçti. Yıldız oyuncu, sağdan ceza sahası içine topu gönderirken Rodallega'nın kafasından seken top, kaleci Fatih Öztürk'ü yanıltı ve filelere gitti: 2-0.
İkinci yarı kontrollü bir futbol sergileyen siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2-0'lık galibiyetle rakibi karşısındaki şanssızlığını da yenmiş oldu. Kartal, rakibiyle Manisa'da oynadığı 5. karşılaşmada ilk kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Daha önce oynanan 4 maçın 3'ü berabere bitmiş, bir kez de Akhisar Belediyespor galip gelmişti.
9 MAÇTA 34 GOL ATILDI
Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor maçları gollü geçmeye devam ediyor. İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaştı. Oynanan 9 maçta 4 kez Beşiktaş, 2 kez Akhisar Belediyespor kazanırken 3 maç berabere bitti. Bu 9 maçta toplam 34 gol atıldı ve maç başına 3.78 gol ortalaması yakalandı. Akhisar ile geçen sezon 19 Mayıs Stadı'nda 23 Nisan'da oynanan maç, Beşiktaşlı Cenk'in son dakika golüyle 3-3 sonuçlanmıştı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
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Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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