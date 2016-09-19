 Aboubakar’a kesik – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Aboubakar’a kesik

    Aboubakar’a kesik
    maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve fazla varlık gösteremeyen Aboubakar, dünkü Akhisar mücadelesinde kesik yedi. 82'de Cenk Tosun'un yerine oyuna giren Kamerunlu forvet, kısa süre içinde yine fazla varlık gösteremedi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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