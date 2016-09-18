 Türkiye çok etkileyici – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    çok etkileyici

    Türkiye çok etkileyici

    ’ın 28 yaşındaki İspanyol file bekçisi Fabricio, “Burada hiç sorunumuz yok. çok etkileyici bir ülke” ifadesini kullandı

    Siyah-beyazlıların kadrosuna bu sene dahil olan isimlerden biri de geçtiğimiz sezon İspanya'da takımının formasını giyen 28 yaşındaki kaleci Fabricio oldu.. Bugüne kadar şu ana kadar 1'i ligdeki Kardemir Karabük, diğer 3'ü ise hazırlık karşılaşmaları olmak üzere toplam 4 maçta 305 dakika görev yaparken, siyah-beyazlı taraftarlardan geçer not almayı başardı. 'yi ve İstanbul'a çabuk uyum sağladığını ifade eden Fabricio, "Eşimle beraber burada çok mutluyuz. En son Sultanahmet Camisi'ne gittik. Gerçekten müthiş bir atmosferi vardı. Hatta annem de bizimle geldi. Tarih dolu, güzel yemekleri olan bir ülkede yaşıyoruz. Hiç bir sorunumuz yok, mutluyuz. Türkiye her açıdan çok etkileyici bir ülke" yorumunu yaptı. Fabricio, kalece Tolga için de, "Tolga geçen sene şampiyon olan takımın kalecisi. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum, çok iyi bir kaleci" ifadesini kullandı.

    GÜNEŞ'E %100 GÜVENİYORUM
    Kaleci Fabricio, Şenol Güneş'in kalecilikten gelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Daha çok fikri vardır, bizi daha iyi anlar. Bu konuda Güneş'e yüzde yüz güveniyorum" dedi
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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