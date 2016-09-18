 Talisca'ya 10 numara görev – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    'ya 10 numara görev

    Talisca'ya 10 numara görev

    Oğuzhan’ın sakatlığı nedeniyle ‘10 numara’ mevkiinde görev yapacak olan Akhisar maçında hem takımı yönetecek, hem forveti besleyecek, hem gol arayacak

    'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Akhisar maçında yeni transfer Talisca'nın üzerinde olacak.. deplasmanında uzatmalarda attığı frikik golüyle takımına Şampiyonlar Ligi'nde altın değerinde 1 puan kazandıran Brezilyalı yıldız, bugün de Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Akhisar karşılaşmasında takımın saha içindeki tüm sorumluluğunu üstlenecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, G.Saray derbisini de düşünerek riske etmek istemediği Oğuzhan'ın yerine bu akşam '10 numara' mevkiinde görev yapacak olan Sambacı; hem takımı yönetecek, hem forveti besleyecek, hem de uzaktan şut ve duran toplarla gol arayacak.

    ABOUBAKAR KULÜBEDEN GELECEK
    Benfica karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ancak aradığı golü bulamayan Aboubakar ise bugünkü maça kulübede başlayacak. Siyah-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de sadece Akhisar maçında 8 dakika şans bulan Kamerunlu forvetin, Akhisar'a karşı da ikinci yarıda oluna girmesi bekleniyor. Şenol Güneş, forvet mevkiinde son dönemin en formda ismi olan Cenk Tosun'a görev verecek
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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