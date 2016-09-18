Talisca'dan Portekiz medyasına cevap
Akhisar maçındaki maçtaki performansı ve attığı güzel golle bir kez daha parlayan Talisca maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı.
Benfica'ya attığı son dakika golüyle Portekiz basınında gündeme oturan Anderson Talisca, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Burada kazanamıyorduk. Kendi tempomuzu kabul ettirdik. İyi bir galibiyet oldu" ifadeleriyle maçı değerlendirdi.
Portekiz medyasının hakkında attığı 'hain' başlıkları hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, "Benfica'da iniş çıkışlarım oldu evet ama burada kendimi iyi hissediyorum. Eşim, annem, babam beni destekliyor. Burada iyi bir form grafiği ile devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:01
- "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"
Toplam 27
Yorum
yaşar Ozan önce kendi istastigine bir bakıver,şu ana kadar kaç tane asist yaptın kaç gol attın da arkadaşlarını suçlamak cehaletinde bulunuyorsun.Hiç mi kendini seyretmiyorsun,kazma ayaklı oldugunu nasıl göremiyorsun,hayret ediyorum.
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 31
Yorum
Ali Bilir Fenerbahçe'de takıma katkı sağlayamadığı ve sorunlar çıkardığı için gönderilen Emenike,Miroslav stoh,Salih Uçan ve Sov sarı lacivertli kulübü sığınacak liman olarak görüyorlar.
- Türkiye çok etkileyici
Toplam 8
Yorum
klay.1903 beşiktaş taraftarı bütün takım oyuncularını tek yürek olarak görülmeli...hatasız kul olmaz..tolga bu yıl iyiolmaya bilir..lakin vedakarlık ettiği zamanlarıda unutmamalı
Talisca'dan Portekiz medyasına cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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