 Talisca'dan Portekiz medyasına cevap – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Talisca'dan Portekiz medyasına cevap

    Talisca'dan Portekiz medyasına cevap

    Akhisar maçındaki maçtaki performansı ve attığı güzel golle bir kez daha parlayan Talisca maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı.

    'ya attığı son dakika golüyle Portekiz basınında gündeme oturan , 'ta mutlu olduğunu söyledi. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Burada kazanamıyorduk. Kendi tempomuzu kabul ettirdik. İyi bir galibiyet oldu" ifadeleriyle maçı değerlendirdi.

    Portekiz medyasının hakkında attığı 'hain' başlıkları hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, "Benfica'da iniş çıkışlarım oldu evet ama burada kendimi iyi hissediyorum. Eşim, annem, babam beni destekliyor. Burada iyi bir form grafiği ile devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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