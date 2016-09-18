Talisca'dan Portekiz medyasına cevap

Benfica'ya attığı son dakika golüyle Portekiz basınında gündeme oturan Anderson Talisca, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Burada kazanamıyorduk. Kendi tempomuzu kabul ettirdik. İyi bir galibiyet oldu" ifadeleriyle maçı değerlendirdi.

Portekiz medyasının hakkında attığı 'hain' başlıkları hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, "Benfica'da iniş çıkışlarım oldu evet ama burada kendimi iyi hissediyorum. Eşim, annem, babam beni destekliyor. Burada iyi bir form grafiği ile devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.