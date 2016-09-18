Talisca Süper Lig'de siftah yaptı

Siyah beyazlılar, karşılaşmanın 8. dakikasında Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Geçtiğimiz hafta Karabükspor ile oynanan lig karşılaşmasında Ömer Şişmanoğlu'na asist yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ağlarını havalandıran Brezilyalı oyuncu, böylelikle ligde de ilk kez gol sevinci yaşadı.