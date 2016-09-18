 Talisca Süper Lig'de siftah yaptı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Süper Lig'de siftah yaptı

    Talisca Süper Lig'de siftah yaptı

    , Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor.

    Siyah beyazlılar, karşılaşmanın 8. dakikasında 'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

    Geçtiğimiz hafta ile oynanan lig karşılaşmasında Ömer Şişmanoğlu'na asist yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde de ağlarını havalandıran Brezilyalı oyuncu, böylelikle ligde de ilk kez gol sevinci yaşadı.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:19
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