Talisca Süper Lig'de siftah yaptı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor.
Siyah beyazlılar, karşılaşmanın 8. dakikasında Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Geçtiğimiz hafta Karabükspor ile oynanan lig karşılaşmasında Ömer Şişmanoğlu'na asist yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ağlarını havalandıran Brezilyalı oyuncu, böylelikle ligde de ilk kez gol sevinci yaşadı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:19
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 9
Yorum
outlaw Anca penaltıları atıyordu..Şimdi onlar da kaçmaya başladıysa,artık gitme vakti Selçuk!
- Eren'in hakkı Eren'e
Toplam 18
Yorum
GSli1905 Akrabandami Gercek Huyunu biliyorsun Kardes ?
- Ayağa kalkacağız
Toplam 20
Yorum
bordomavi kanatlar olmadan gol atmak çok zor sadece sağ açık değil sol açıkta yok takımda, Castillo forvete geçmeli Muhammet le çift forvet oynamalı kanat forvette olabilir, rakipler bizi çözmüş baskı uygulayıp orta sahadan top kapıp gol atıyorlar orta saha taktik değiştirmeli topu alan kanatlara veya ceza yayına top atmalı birde defans çok önde oynamamalı hepsi ağır adam onura da yapacak bir şey kalmıyor frikik atışında morali bozuktu ona yüklenmemek gerek.
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