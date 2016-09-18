 Savunmada sıkıntı var – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Savunmada sıkıntı var

    Savunmada sıkıntı var
    , bu sezon savunmada şu ana dek kötü bir performans ortaya koydu. Bu sezonun ilk 5 resmi maçında da kalesinde gol gören Kara Kartal, (G.Saray 1-1, Alanya 4-1, Konya 2-2, Karabük 3-1, 1-1), karşısında bu kötü görüntüsünü sonlandırmaya çalışacak.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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