Quaresma’nın gözdesi Xande
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, genç yıldızların peşine düştü.
Scout ekibinin yeni lideri olmak istiyor
Quaresma, Beşiktaş'ta herkesin gözdesi oldu. Q7'nin hayallerinden biri de, aktif futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta çalışmak. Başkan Orman'a zaman zaman bu fikrini açan Portekizli, antrenörlükten daha farklı görevler hayal ediyor. Her konuşmasında Başkan Orman'a yeni oyuncuları anlatan Q7 için en ideal görev ise scout ekibinin başı olarak görülüyor.
*Tam adı Alexandre Nascimento Costa Silva olan 19 yaşındaki forvet, Portekiz Ligi takımlarından Vitoria'da forma giyiyor.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:57
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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