 Quaresma’nın gözdesi Xande – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Quaresma’nın gözdesi Xande

    Quaresma’nın gözdesi Xande

    'ın Portekizli yıldızı Quaresma, genç yıldızların peşine düştü.

    Q7'nin üzerinde en çok durduğu ve Başkan Orman'a sürekli olarak önerdiği isimse Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Quinzinho'nun oğlu olan Xande Silva. 1997 doğumlu Xande'nin kendisi gibi Sporting'in alt yapısından yetiştiğini ve kendisinden çok daha yetenekli olduğundan sürekli bahseden Q7, Başkan Orman'a da her fırsatta Portekiz Ligi maçlarında genç yıldızı izlettiriyor.

    Scout ekibinin yeni lideri olmak istiyor
    Quaresma, 'ta herkesin gözdesi oldu. Q7'nin hayallerinden biri de, aktif futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta çalışmak. Başkan Orman'a zaman zaman bu fikrini açan Portekizli, antrenörlükten daha farklı görevler hayal ediyor. Her konuşmasında Başkan Orman'a yeni oyuncuları anlatan Q7 için en ideal görev ise scout ekibinin başı olarak görülüyor.


    *Tam adı Alexandre Nascimento Costa Silva olan 19 yaşındaki forvet, Portekiz Ligi takımlarından Vitoria'da forma giyiyor.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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