 Necip cezasını tamamladı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Necip cezasını tamamladı

    Necip cezasını tamamladı
    Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor ile yaptığı maçta çift sarıdan kırmızı kart gören Necip Uysal cezasını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Necip'i 18 kişilik kadroya dahil etmesi bekleniyor. karşılaşmasında ayağı burkulan Oğuzhan Özyakup'un ise sakatlığı sürüyor.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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