Kartal yüksekten uçuyor
Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Benfica maçının ardından Beşiktaş ligde hız kesmedi. Talisca'nın harika golüyle yıldızlaştığı maçta Beşiktaş, Akhisar'ı 2-0'la geçti. Siyah beyazlılar'ın diğer golünü, Caner Erkin'in ortasında Rodallega kendi kalesine attı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda ilk kez mağlup etti. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçı siyah-beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Benfica maçının kahramanı Talisca, Süper Lig'deki ilk gol sevincini bu karşılaşmada yaşadı. İlk yarının son dakikalarında Rodallega'nın ters vuruşuyla kendi kalesine gönderdiği golde ortayı açan Caner Erkin de performansıyla göz doldurdu.
Gelecek hafta Vodafone Arena'da Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş derbi öncesi kritik bir galibiyet alarak puanını 10'a yükseltti ve 2'inci sıradaki yerini korudu. Akhisar Belediyespor ise 4 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ, TALISCA İLE ÖNE GEÇTİ
Maça etkili başlayan siyah-beyazlılar karşılaşmanın 5. dakikasında Talisca'nın az farkla auta giden vuruşuyla gole yaklaştı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Brezilyalı yıldız, kilidi açan golü attı. Gökhan İnler'in güzel pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. Bu gol Talisca'nın Süper Lig'deki ilk golü oldu.
AKHİSAR GOLE YAKLAŞTI
39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
CANER VURDU TOP AĞLARA GİTTİ
45+1. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazda Qureasma'nın yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in şutunda, Rodellaga'nın da kafasına çarpan top filelere gitti. Maçta başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Serdar Kesimal, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Vaz Te, Custodio, Soner Aydoğdu, Sami, Nguemo, Rodallega
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Gökhan İnler, Talisca, Olcay Şahan, Quaresma, Cenk Tosun
Goller: Dk. 8 Talisca, Dk. 45+1 Rodallega (Kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 45 Ömer Bayram (Akhisar Belediyespor)
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:06
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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