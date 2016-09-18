Kartal yüksekten uçuyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda ilk kez mağlup etti. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçı siyah-beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Benfica maçının kahramanı Talisca, Süper Lig'deki ilk gol sevincini bu karşılaşmada yaşadı. İlk yarının son dakikalarında Rodallega'nın ters vuruşuyla kendi kalesine gönderdiği golde ortayı açan Caner Erkin de performansıyla göz doldurdu.





Gelecek hafta Vodafone Arena'da Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş derbi öncesi kritik bir galibiyet alarak puanını 10'a yükseltti ve 2'inci sıradaki yerini korudu. Akhisar Belediyespor ise 4 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ, TALISCA İLE ÖNE GEÇTİ

Maça etkili başlayan siyah-beyazlılar karşılaşmanın 5. dakikasında Talisca'nın az farkla auta giden vuruşuyla gole yaklaştı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Brezilyalı yıldız, kilidi açan golü attı. Gökhan İnler'in güzel pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. Bu gol Talisca'nın Süper Lig'deki ilk golü oldu.

AKHİSAR GOLE YAKLAŞTI

39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

CANER VURDU TOP AĞLARA GİTTİ

45+1. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazda Qureasma'nın yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in şutunda, Rodellaga'nın da kafasına çarpan top filelere gitti. Maçta başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Serdar Kesimal, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Vaz Te, Custodio, Soner Aydoğdu, Sami, Nguemo, Rodallega

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Gökhan İnler, Talisca, Olcay Şahan, Quaresma, Cenk Tosun

Goller: Dk. 8 Talisca, Dk. 45+1 Rodallega (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 45 Ömer Bayram (Akhisar Belediyespor)