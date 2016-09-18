Kadro derinliği 11’i değiştiriyor
Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki maçlarda olduğu gibi bugün de rotasyona gitmesi bekleniyor.
Deplasmanda galibiyeti yok
Bugün Akhisar'a konuk olacak Beşiktaş, lig tarihinde rakibini deplasmanda mağlup edemedi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki 5. sezonunu geçiren Ege temsilcisiyle Manisa'da oynadığı 4 maçta 3 kez berabere kalıp, 1 kez de mağlup oldu. 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakalarda ev sahibi ekip 11, Beşiktaş 8 gol attı. Beşiktaş'ın, Süper Lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaşıp da deplasmanda galibiyet alamadığı başka bir takım yok.
Maç başına gol ortalaması '4'
Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı, maç başına gol ortalaması 4 oldu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'da 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma ise Rodallega (3), Mario Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.
Evinde kazanamadı
Beşiktaş'ı konuk edecek olan Akhisar, kendi taraftarları önünde galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligdeki tek galibiyetini deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek alan Ege temsilcisi, sahasında G.Saray'a 3-1 mağlup oldu. Akhisar, Rizespor'a konuk olduğu mücadeleden de 1-0 yenilgiyle ayrıldı.
Galibiyetlerde 3-2 Kartal önde
Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 8 maçtan 3'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 17 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu geçen sezon, evinde 2-0 yenildiği rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve 2 maçta toplam 5 puan yitirdi.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:26
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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