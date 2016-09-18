 Kadro derinliği 11’i değiştiriyor – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Kadro derinliği 11’i değiştiriyor

    Kadro derinliği 11’i değiştiriyor

    Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki maçlarda olduğu gibi bugün de rotasyona gitmesi bekleniyor.

    Kadro derinliğini artıran siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, son maçlarda farklı isimlere şans verdi. karşısında önemli oyuncularını dinlendiren ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki karşılaşmasında 7 farklı oyuncuyu sahaya süren Güneş'in, Akhisar mücadelesinde de aynı anlayışla hareket edeceği öğrenildi.

    Deplasmanda galibiyeti yok
    Bugün Akhisar'a konuk olacak , lig tarihinde rakibini deplasmanda mağlup edemedi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki 5. sezonunu geçiren Ege temsilcisiyle Manisa'da oynadığı 4 maçta 3 kez berabere kalıp, 1 kez de mağlup oldu. 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakalarda ev sahibi ekip 11, Beşiktaş 8 gol attı. Beşiktaş'ın, Süper Lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaşıp da deplasmanda galibiyet alamadığı başka bir takım yok.

    Maç başına gol ortalaması '4'
    Beşiktaş ile arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı, maç başına gol ortalaması 4 oldu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'da 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma ise Rodallega (3), Mario Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

    Evinde kazanamadı
    Beşiktaş'ı konuk edecek olan Akhisar, kendi taraftarları önünde galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligdeki tek galibiyetini deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek alan Ege temsilcisi, sahasında G.Saray'a 3-1 mağlup oldu. Akhisar, Rizespor'a konuk olduğu mücadeleden de 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

    Galibiyetlerde 3-2 Kartal önde
    Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 8 maçtan 3'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 17 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu geçen sezon, evinde 2-0 yenildiği rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve 2 maçta toplam 5 puan yitirdi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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