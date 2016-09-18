İnanılmaz olay!
Manisa’da İstiklal Marşı'nı duyunca yol ortasında saygı duruşuna geçen vatandaşa otomobil çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mehmetçik Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Akhisar Belediye Spor- Beşiktaş maçı öncesi okunan İstiklal Marşı'nı duyarak yol otasında saygı duruşuna geçen Tuncay Zeyrek'e, Hasan G. (71) yönetimindeki 45 HS 257 plakalı otomobil çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tuncay Zeyrek'i ilk müdahale sonrası Manisa Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tuncay Zeyrek'i ilk müdahale sonrası Manisa Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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