"G.Saray'ı yenmeliyiz"

Güneş, "Rakibimiz iyi bir oyun çıkardı. Ligin başında Galatasaray ve Beşiktaş'la karşılaşmaları onlar için fikstür açısından iyi olmadı. Deplasmanda Akhisar'a karşı ilk defa maç kazandık. İyi başladık ve öne geçtik. Ayağımızda çok top tutma alışkanlığı yüzünden gol pozisyonları verdik ama futbolcularımın kazanma hırsı, maçın başından sonuna kadar gösterdikleri performanstan memnunum" diye konuştu.

Şenol Güneş, basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica deplasmanından sonra ligde Akhisar ağlarını da sarsan Talisca'yla ilgili soruya, "Talisca sahaya çıkan her oyuncu gibi çalıştı. Bir takım eksikleri de var. Biz bir takımız. Bugün kadroda olmayan oyuncularım da yarın direkt oynayabilir" şeklinde karşılık verdi. Haftaya derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Güneş, "Galatasaray iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Aynı puandayız. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Kendi sahamızda kendi futbolumuzu oynayarak galip gelmek istiyoruz" dedi.

"Lig yarışında iddialı olabilmek için derbide galibiyete ihtiyacımız var" diyen Şenol Güneş, Galatasaray taraftarlarının da derbiye gelmesi konusundaki bir soruya da, "Biz her maça taraflı tarafsız herkesin gelmesini istiyoruz. Futbol seyircisi istiyoruz. Bana sorarsanız her karşılaşmaya rakip taraftar da gelmeli" diye yanıt verdi.



KAFKAS: SKOR OLARAK YENİLDİK

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3'üncü yenilgisini sahasında 2-0'lık sonuçla Beşiktaş'tan alan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, oyun olarak değil skor olarak yenildiklerini söyledi. Kafkas, maç sonrası, "Oyuna baktığımızda istediğimizi yaptık. Çıkışlarda daha etkili olabilirdik. İki kanat oyuncum kampa geç katıldı. Kanatlarda sıkıntı yaşadık. Oyun olarak değil ama skor olarak yenildik. Biz daha üstündük ancak futbol malesef sonuç oyunu" dedi.



Kendi içlerinde yaşadıkları Özer, Vaz Te, Sami gibi oyuncuların takıma geç katılmasından kaynaklı fiziksel eksiklikleri olduğunu belirten Kafkas, "Daha çok çalışacağız. Akhisar Belediyespor bu oyununu sürdürdüğü müddetçe ligde bir yere gelecektir" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, maçta forma giymemesi merak uyandıran Brezilyalı stoper Douglao'nun belinden rahatsız olduğunu, bu nedenle son dakikada kadroya almadığını söyledi.