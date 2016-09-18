Gökhan korkuttu
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gökhan İnler sakatlığı nedeniyle Akhisar maçını tamamlayamadı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, Gökhan İnler'in sakatlığıyla korkuttu.
Sağ ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen İnler, 72. dakikada yerini Adriano'ya bıraktı.
Orta sahanın bir aşka önemli ismi Oğuzhan Özyakup'un da sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi orta siyah-beyazlıları endişelendirdi.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:38
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 9
Yorum
outlaw Anca penaltıları atıyordu..Şimdi onlar da kaçmaya başladıysa,artık gitme vakti Selçuk!
- Eren'in hakkı Eren'e
Toplam 18
Yorum
GSli1905 Akrabandami Gercek Huyunu biliyorsun Kardes ?
- Ayağa kalkacağız
Toplam 20
Yorum
bordomavi kanatlar olmadan gol atmak çok zor sadece sağ açık değil sol açıkta yok takımda, Castillo forvete geçmeli Muhammet le çift forvet oynamalı kanat forvette olabilir, rakipler bizi çözmüş baskı uygulayıp orta sahadan top kapıp gol atıyorlar orta saha taktik değiştirmeli topu alan kanatlara veya ceza yayına top atmalı birde defans çok önde oynamamalı hepsi ağır adam onura da yapacak bir şey kalmıyor frikik atışında morali bozuktu ona yüklenmemek gerek.
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