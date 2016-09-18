 Gökhan korkuttu – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Gökhan korkuttu

    Gökhan korkuttu

    'ın başarılı oyuncusu Gökhan İnler sakatlığı nedeniyle Akhisar maçını tamamlayamadı.

    Süper Lig'in 4'üncü haftasında 'la deplasmanda karşılaşan , Gökhan İnler'in sakatlığıyla korkuttu.

    Sağ ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen İnler, 72. dakikada yerini Adriano'ya bıraktı.

    Orta sahanın bir aşka önemli ismi Oğuzhan Özyakup'un da sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması, gelecek hafta oynanacak derbisi öncesi orta siyah-beyazlıları endişelendirdi.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:38
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