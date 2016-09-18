Gökhan Gönül'den derbi yorumu
Akhisarspor maçı sonrası soruları yanıtlayan Gökhan Gönül, Akhisar galibiyetini ve gelecek hafta oynanacak derbiyi değerlendirdi.
Beşiktaş , Akhisar Belediyespor ligde yıllar sonra mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlıların yeni transferi Gökhan Gönül galibiyeti, takımın sezon başlangıcını ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisini yorumladı.
"Sezonun ilk 3-4 haftası kolay geçmez. Biz bu haftaları bence iyi geçirdik" diyen Gökhan, "Akhisar'da da ilk kez kazanıyoruz. Zemin de pek elverişli değildi. Galibiyetten ötürü arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Maçın başında aldığı darbeyle bileğinin şiştiğini ancak önemli bir sorunu olmadığını söyleyen oyuncu, henüz tam olarak hazır olmadığını da belirtti.
"Derbi için ne söylersem söyleyeyim, tahminler hiçbir zaman bu maçlar için tutmaz" diyerek gelecek haftaki Galatasaray maçı hakkındaki sorulara yanıt veren savunma oyuncusu keyifli bir mücadele dileğinde bulundu.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:16
- "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"
Toplam 27
Yorum
yaşar Ozan önce kendi istastigine bir bakıver,şu ana kadar kaç tane asist yaptın kaç gol attın da arkadaşlarını suçlamak cehaletinde bulunuyorsun.Hiç mi kendini seyretmiyorsun,kazma ayaklı oldugunu nasıl göremiyorsun,hayret ediyorum.
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 31
Yorum
Ali Bilir Fenerbahçe'de takıma katkı sağlayamadığı ve sorunlar çıkardığı için gönderilen Emenike,Miroslav stoh,Salih Uçan ve Sov sarı lacivertli kulübü sığınacak liman olarak görüyorlar.
- Türkiye çok etkileyici
Toplam 8
Yorum
klay.1903 beşiktaş taraftarı bütün takım oyuncularını tek yürek olarak görülmeli...hatasız kul olmaz..tolga bu yıl iyiolmaya bilir..lakin vedakarlık ettiği zamanlarıda unutmamalı
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