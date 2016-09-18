Gökhan Gönül'den derbi yorumu

Beşiktaş , Akhisar Belediyespor ligde yıllar sonra mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlıların yeni transferi Gökhan Gönül galibiyeti, takımın sezon başlangıcını ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisini yorumladı.

"Sezonun ilk 3-4 haftası kolay geçmez. Biz bu haftaları bence iyi geçirdik" diyen Gökhan, "Akhisar'da da ilk kez kazanıyoruz. Zemin de pek elverişli değildi. Galibiyetten ötürü arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maçın başında aldığı darbeyle bileğinin şiştiğini ancak önemli bir sorunu olmadığını söyleyen oyuncu, henüz tam olarak hazır olmadığını da belirtti.

"Derbi için ne söylersem söyleyeyim, tahminler hiçbir zaman bu maçlar için tutmaz" diyerek gelecek haftaki Galatasaray maçı hakkındaki sorulara yanıt veren savunma oyuncusu keyifli bir mücadele dileğinde bulundu.