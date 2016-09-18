Dinamo Kiev sahasında Zorya'ya yenildi

Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Zorya'yı konuk etti.

İki takım da ilk yarıda gol atamayınca, devreye 0-0 beraberlikle girildi. Maçın 90+3. dakikasında Zorya, Evgeniy Opanasenko ile fileleri havalandırdı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Dinamo Kiev, 16 puanla ligde üçüncülüğe geriledi. Zorya ise 17 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde 28 Eylül Çarşamba günü Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın konuğu olacak.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Zorya ise ikinci maçında 29 Eylül Perşembe günü Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak.