Dinamo Kiev sahasında Zorya'ya yenildi
Ukrayna Premier Ligi'nde Dinamo Kiev, sahasında Zorya'ya 1-0 yenildi.
Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Zorya'yı konuk etti.
İki takım da ilk yarıda gol atamayınca, devreye 0-0 beraberlikle girildi. Maçın 90+3. dakikasında Zorya, Evgeniy Opanasenko ile fileleri havalandırdı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Dinamo Kiev, 16 puanla ligde üçüncülüğe geriledi. Zorya ise 17 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde 28 Eylül Çarşamba günü Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın konuğu olacak.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Zorya ise ikinci maçında 29 Eylül Perşembe günü Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:03
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 2
Yorum
Aslan Ya kaldiramazsan cigerin gitti
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 27
Yorum
FB Takım çok kötü Emenike çok beceriksiz bu ortamda tek santrafor Fernandau başka çare yok..
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 28
Yorum
Wawa Yensekte yensekte tek gerçek fenerbahçe
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