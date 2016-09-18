 Dinamo Kiev sahasında Zorya'ya yenildi – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    sahasında Zorya'ya yenildi

    Dinamo Kiev sahasında Zorya'ya yenildi

    Ukrayna 'nde , sahasında Zorya'ya 1-0 yenildi.

    Ukrayna 'nin 8. haftasında 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta yer alan Zorya'yı konuk etti.

    İki takım da ilk yarıda gol atamayınca, devreye 0-0 beraberlikle girildi. Maçın 90+3. dakikasında Zorya, Evgeniy Opanasenko ile fileleri havalandırdı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Dinamo Kiev, 16 puanla ligde üçüncülüğe geriledi. Zorya ise 17 puanla ikinci sıraya yükseldi.

    Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde 28 Eylül Çarşamba günü Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın konuğu olacak.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında ile sahasında 1-1 berabere kalan Zorya ise ikinci maçında 29 Eylül Perşembe günü Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak.


    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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