 Derbide G.Saray’a 2120 bilet ayrıldı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Derbide G.Saray’a 2120 bilet ayrıldı

    Derbide G.Saray’a 2120 bilet ayrıldı
    yönetimi, 24 Eylül cumartesi günü oynanacak G.Saray derbisiyle ilgili ilginç bir uygulama gerçekleştirdi. Vodafone Arena'da 24 Eylül'de oynanacak olan Beşiktaş-G.Saray derbisi için salı günü İl Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Siyah-beyazlı yönetim toplantıda "Deplasmanların taraftarlara açılmasından yanayız" şeklinde görüş bildirecek. Konya'daki Süper Kupa maçında yaşananlar için de "Bizim taraftarımız verilen her sözü yerine getirdi. Olayların hiçbir yerinde yokuz. Ancak G.Saray taraftarı hazırlıklı gelmiş. Bunlar unutulmadı, takipçisiyiz" denilecek. Beşiktaş, yasağın kalkma ihtimalini göz önünde bulundurarak misafir tribününe ait 2120 bileti satmadı. Toplantıdan olumsuz karar çıkması halinde, bu biletlerin Beşiktaş taraftarına satılacağı belirtildi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbide G.Saray’a 2120 bilet ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.