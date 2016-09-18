 20.00 | Akhisar - Beşiktaş – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    20.00 | Akhisar -

    20.00 | Akhisar - Beşiktaş

    Şampiyonlar Ligi’nde ile berabere kalan siyah-beyazlılar Süper Lig’in 4. haftasında ’a konuk oluyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanından 1 puanla dönmeyi başaran , Süper Lig'in 4. haftasında ile yapacağı karşılaşmada bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Ligin geride kalan ilk 3 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Akhisar ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım. Sahasında yaptığı 2 maçta Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda ise Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, bugünkü rakibini mağlup ederek, 5. haftada G.Saray ile Vodafone Arena'da oynayacağı derbiye moralli hazırlanmak istiyor.



    STAT: 19 Mayıs
    SAAT: 20.00
    BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Gökhan İnler, Talisca, Olcay, Quaresma, Cenk Tosun.
    AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Lopes, Serdar, Caner, Ömer, N'Guemo, Custodio, Sami, Vaz Te, Soner, Rodallega.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:50
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