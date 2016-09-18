20.00 | Akhisar - Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile berabere kalan siyah-beyazlılar Süper Lig’in 4. haftasında Akhisar Belediyespor’a konuk oluyor
STAT: 19 Mayıs
SAAT: 20.00
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Gökhan İnler, Talisca, Olcay, Quaresma, Cenk Tosun.
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Lopes, Serdar, Caner, Ömer, N'Guemo, Custodio, Sami, Vaz Te, Soner, Rodallega.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:50
- 20.00 | Akhisar - Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
KARAKARTAL__ Hayatınızı Siyah Beyaza boyayacaz.Artık Şampiyonluk yok size.Devir BEŞİKTAŞ devri.Brumanız 2 3 hafta sonra patlak verirse,sneijderiniz sahada stop eder.Anlayacağınız haftaya bi vodafone arenaya gelin hava gazınızı alalım.Ondan sonraki haftalar malum çöküş başlar Gs için.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ....
- Güven köprüsü kurmalı
Toplam 6
Yorum
fener takımda istekli oynayan futbolcular sayılı takımın genelinde hırs istek yok izlerken bile seyirci sıkılıyor önce kazanma isteği olmalı
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 21
Yorum
fener aziz seni tekrar getirdiğine göre aziz seviyordur.Takımdaki forvetlerin hepsi formsuz isteksiz bir sow form tutarsa iş yapar
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