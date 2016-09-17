 Talisca için kuyruk – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Talisca için kuyruk

    Talisca için kuyruk

    - maçını 29 kulübün scoutları izledi. Hepsi Talisca’ya hayran kaldı. Sambacının gönlü ise kendisini koruyan Kara Kartal’da.

    Siyah-beyazlıların 'dan kiraladığı Anderson Talisca, Devler Ligi'ndeki muhteşem golüyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Frikikten kiralık geldiği Benfica'yı avlayan hatta kırmızı-beyazlı kulüpte 'hain' ilan edilen 22 yaşındaki yıldıza sonuna kadar sahip çıkmıştı. Benfica-Beşiktaş maçına 29 Avrupa ekibinin scout gönderdiği ortaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Talisca'nın resitali hepsini mest etti. Barça, M.City, United, Liverpool, Juventus gibi devlerin scoutları Talisca için olumlu rapor yazarken Brezilyalı futbolcunun gönlü ise İstanbul'da kalmakta.

    GİTMEKTEN VAZGEÇTİ
    Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamalar, Portekizli taraftarların eşi ve çocuğu üzerinden yaptığı ırkçı saldırılar karşısında Beşiktaşlılar'ın ona kalkan olması Talisca'nın fikirlerini de değiştirdi. Daha önce kiralık dönemini tamamlayıp Avrupa devine transfer olmayı hedefleyen 22'lik yıldız kendisini bu saldırılara karşı koruyan Beşiktaş'a bambaşka bir gözle bakmaya başladı. Talisca şimdi kiralık kontratı bitince Beşiktaş'ın bonservisini almasını istiyor. Talisca'nın "Burada imzalar gerçekten kalplere atılıyormuş. Bana ve aileme yapılan haksızlığa karşı dimdik durdunuz. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

    İŞTE O 29 KULÜP
    Milan, Bournemouth, Arsenal, Monaco, A.Villa, A.Madrid, Leverkusen, M'Gladbach, Braga, Celtic, Chelsea, C.Palace, D.Kiev, Estoril, Barcelona, B.Münih, , , M.City, M.United, Napoli, PSG, Sociedad, Sassuolo, , Southampton, S.Moskova, WBA, West Ham

    LİVERPOOL BİN PİŞMAN
    Benfica-Beşiktaş maçına scout yollayan kulüplerden biri de Liverpool'du. İngiliz devi sezon başında Talisca'yı istemiş ancak transferinde çalışma izni sıkıntısı yaşandı. 22'lik yıldızın futbolu ve muhteşem golü sonrası Liverpool'lu yetkililer onu almadıklarına bin pişman oldu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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