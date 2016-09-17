Talisca için kuyruk
Benfica-Beşiktaş maçını 29 kulübün scoutları izledi. Hepsi Talisca’ya hayran kaldı. Sambacının gönlü ise kendisini koruyan Kara Kartal’da.
Siyah-beyazlıların Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, Devler Ligi'ndeki muhteşem golüyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Frikikten kiralık geldiği Benfica'yı avlayan hatta kırmızı-beyazlı kulüpte 'hain' ilan edilen 22 yaşındaki yıldıza Beşiktaş sonuna kadar sahip çıkmıştı. Benfica-Beşiktaş maçına 29 Avrupa ekibinin scout gönderdiği ortaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Talisca'nın resitali hepsini mest etti. Barça, M.City, United, Liverpool, Juventus gibi devlerin scoutları Talisca için olumlu rapor yazarken Brezilyalı futbolcunun gönlü ise İstanbul'da kalmakta.
GİTMEKTEN VAZGEÇTİ
Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamalar, Portekizli taraftarların eşi ve çocuğu üzerinden yaptığı ırkçı saldırılar karşısında Beşiktaşlılar'ın ona kalkan olması Talisca'nın fikirlerini de değiştirdi. Daha önce kiralık dönemini tamamlayıp Avrupa devine transfer olmayı hedefleyen 22'lik yıldız kendisini bu saldırılara karşı koruyan Beşiktaş'a bambaşka bir gözle bakmaya başladı. Talisca şimdi kiralık kontratı bitince Beşiktaş'ın bonservisini almasını istiyor. Talisca'nın "Burada imzalar gerçekten kalplere atılıyormuş. Bana ve aileme yapılan haksızlığa karşı dimdik durdunuz. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.
İŞTE O 29 KULÜP
Milan, Bournemouth, Arsenal, Monaco, A.Villa, A.Madrid, Leverkusen, M'Gladbach, Braga, Celtic, Chelsea, C.Palace, D.Kiev, Estoril, Barcelona, B.Münih, Juventus, Liverpool, M.City, M.United, Napoli, PSG, Sociedad, Sassuolo, Sevilla, Southampton, S.Moskova, WBA, West Ham
LİVERPOOL BİN PİŞMAN
Benfica-Beşiktaş maçına scout yollayan kulüplerden biri de Liverpool'du. İngiliz devi sezon başında Talisca'yı istemiş ancak transferinde çalışma izni sıkıntısı yaşandı. 22'lik yıldızın futbolu ve muhteşem golü sonrası Liverpool'lu yetkililer onu almadıklarına bin pişman oldu.
GİTMEKTEN VAZGEÇTİ
Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamalar, Portekizli taraftarların eşi ve çocuğu üzerinden yaptığı ırkçı saldırılar karşısında Beşiktaşlılar'ın ona kalkan olması Talisca'nın fikirlerini de değiştirdi. Daha önce kiralık dönemini tamamlayıp Avrupa devine transfer olmayı hedefleyen 22'lik yıldız kendisini bu saldırılara karşı koruyan Beşiktaş'a bambaşka bir gözle bakmaya başladı. Talisca şimdi kiralık kontratı bitince Beşiktaş'ın bonservisini almasını istiyor. Talisca'nın "Burada imzalar gerçekten kalplere atılıyormuş. Bana ve aileme yapılan haksızlığa karşı dimdik durdunuz. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.
İŞTE O 29 KULÜP
Milan, Bournemouth, Arsenal, Monaco, A.Villa, A.Madrid, Leverkusen, M'Gladbach, Braga, Celtic, Chelsea, C.Palace, D.Kiev, Estoril, Barcelona, B.Münih, Juventus, Liverpool, M.City, M.United, Napoli, PSG, Sociedad, Sassuolo, Sevilla, Southampton, S.Moskova, WBA, West Ham
LİVERPOOL BİN PİŞMAN
Benfica-Beşiktaş maçına scout yollayan kulüplerden biri de Liverpool'du. İngiliz devi sezon başında Talisca'yı istemiş ancak transferinde çalışma izni sıkıntısı yaşandı. 22'lik yıldızın futbolu ve muhteşem golü sonrası Liverpool'lu yetkililer onu almadıklarına bin pişman oldu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Pereira’yı niye gönderdik ki?
Toplam 1
Yorum
BİRBİLEN DOĞRU SÖYLEMİŞ PEREİRA EN BÜYÜK HATAYI JODEF VE OZANI OYNATARAK YAPIYORDU ORTA SAHA DÜŞÜYORSU BU HOCADA AYNISINI YAPIYOR AYRICA BENCE PEREİRA DAHA SİSTEMLİ VE CESUR FUTBOL OYNATIYORDU TAMAM PEREİİRA ÇOK İYİ HOCA DEĞİLDİ AMA BU HOCADAN DAHA İYİYDİ BENCE..
- Süper rotasyon
Toplam 1
Yorum
GERİSİ TIRT FABRİCİO GG77-MARCELO-TOSİC-CANER ATİBA-OĞUZHAN QUARESMA TALİSCA ARAS CENK
- Talisca için kuyruk
Toplam 1
Yorum
stark benficayı izlemeyen büyük takım scoutu var mı ?
Talisca için kuyruk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.