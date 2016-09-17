Süper rotasyon
Tolga Zengin’in yerine Fabricio’ya şans verecek olan Şenol Güneş, defansın sağında Gökhan, solunda Caner; ortasında ise Marcelo ve Tosic’i oynatacak. Savunmanın önünde Atiba-Tolgay ikilisini düşünen Güneş, sağda Quaresma, solda Olcay, 10 numarada Talisca’yı sahaya sürecek. Forvet yine Aboubakar’ın.
Benfica deplasmanından uzatmalarda gelen golle altın değerinde 1 puanla dönen Beşiktaş'ta, yarın oynanacak Akhisar maçı öncesi büyük bir rotasyon gerçekleşecek. Benfica maçında yediği hatalı golün ardından çok önemli kurtarışlara imza atan kaleci Tolga Zengin kulübeye dönerken, kaleyi Fabricio koruyacak. Portekiz'de ilk 11'de sahaya çıkan sağ bek Beck'in yerine Gökhan Gönül, sol bek Adriano'nun yerine ise Caner Erkin sahada olacak. Şenol Güneş'in Akhisar maçında tek değiştirmeyeceği mevkii savunmanın ortası olacak.
DEĞİŞMEYECEK İKİLİ
Güneş; Marcelo-Tosic'in devamlılığının ve birbirilerine uyumunu devam ettirmek için bu ikiliyi bozmayacak. Tecrübeli teknik adam savunmanın önündeki ikilide ise Atiba- Gökhan İnler yerine Atiba-Tolgay'ı oynatmayı düşünüyor. Gökhan İnler'i maçın gidişatına göre sahaya sürmeyi planlayan Güneş; sağ kanatta Quaresma, sol kanatta ise bu kez Olcay Şahan'ı oynatacak. Benfica maçının yıldızı olan Brezilyalı Anderson Talisca ise, Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle bu kez forvetin hemen arkasında 10 numara pozisyonunda görev yapacak.
ABOUBAKAR YİNE 11'DE
Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konu ise forvette kimin forma giyeceği.. Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan ve 3 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında karşılaşmaya kulübede başlamıştı. Avrupa arenasında yeni transfer Aboubakar'ı ilk 11'de oynatan Şenol Güneş'in, formasına ve takım arkadaşlarına daha çabuk alışması için Kamerunlu forveti Akhisar maçında da başlama düdüğüyle birlikte sahaya süreceği belirtildi. Cenk Tosun ise maça yine kulübede başlayacak.
DEĞİŞMEYECEK İKİLİ
Güneş; Marcelo-Tosic'in devamlılığının ve birbirilerine uyumunu devam ettirmek için bu ikiliyi bozmayacak. Tecrübeli teknik adam savunmanın önündeki ikilide ise Atiba- Gökhan İnler yerine Atiba-Tolgay'ı oynatmayı düşünüyor. Gökhan İnler'i maçın gidişatına göre sahaya sürmeyi planlayan Güneş; sağ kanatta Quaresma, sol kanatta ise bu kez Olcay Şahan'ı oynatacak. Benfica maçının yıldızı olan Brezilyalı Anderson Talisca ise, Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle bu kez forvetin hemen arkasında 10 numara pozisyonunda görev yapacak.
ABOUBAKAR YİNE 11'DE
Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konu ise forvette kimin forma giyeceği.. Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan ve 3 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında karşılaşmaya kulübede başlamıştı. Avrupa arenasında yeni transfer Aboubakar'ı ilk 11'de oynatan Şenol Güneş'in, formasına ve takım arkadaşlarına daha çabuk alışması için Kamerunlu forveti Akhisar maçında da başlama düdüğüyle birlikte sahaya süreceği belirtildi. Cenk Tosun ise maça yine kulübede başlayacak.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Süper rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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