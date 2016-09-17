 İstersek alırız! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    İstersek alırız!

    İstersek alırız!

    Umut Güner, Aboubakar için, “Memnun kalırsak 10 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanırız” yorumunu yaptı.

    'ta Mario Gomez'in yerine transfer edilen Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar için Başkan Fikret Orman'dan sonra yönetici Umut Güner de övgü dolu ifadeler kullandı. Aboubakar'ın Avrupa'da piyasası olan önemli bir forvet olduğunu ifade eden Güner, Kamerunlu golcüyü 2.5 milyon euro bedelle bir yıllığına Portekiz'in kulübünden kiraladıklarını hatırlatarak, "Performansından memnun kalırsak, 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanabiliriz. İyi bir Aboubakar takıma çok şey katar. Zaten camia olarak umudumuz ve beklentimiz de bu yönde" ifadelerini kullandı.

    3.3 MİLYON EURO
    Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'a 2016-17 sezonu için 3.3 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Kamerunlu futbolcu, oynadığı maçlarda kazanılan puan başına da 4 bin euro alacak.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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