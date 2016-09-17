İstersek alırız!
Umut Güner, Aboubakar için, “Memnun kalırsak 10 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanırız” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ta Mario Gomez'in yerine transfer edilen Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar için Başkan Fikret Orman'dan sonra yönetici Umut Güner de övgü dolu ifadeler kullandı. Aboubakar'ın Avrupa'da piyasası olan önemli bir forvet olduğunu ifade eden Güner, Kamerunlu golcüyü 2.5 milyon euro bedelle bir yıllığına Portekiz'in Porto kulübünden kiraladıklarını hatırlatarak, "Performansından memnun kalırsak, 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanabiliriz. İyi bir Aboubakar takıma çok şey katar. Zaten camia olarak umudumuz ve beklentimiz de bu yönde" ifadelerini kullandı.
3.3 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'a 2016-17 sezonu için 3.3 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Kamerunlu futbolcu, oynadığı maçlarda kazanılan puan başına da 4 bin euro alacak.
3.3 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'a 2016-17 sezonu için 3.3 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Kamerunlu futbolcu, oynadığı maçlarda kazanılan puan başına da 4 bin euro alacak.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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