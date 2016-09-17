 İstatistiklerde Kartal farkı! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    İstatistiklerde Kartal farkı!

    İstatistiklerde Kartal farkı!
    Yarın karşı karşıya gelecek ile Akhisar takımlarının, bu sezon saha içi istatistiklerinde siyah- beyazlıların üstünlüğü var. Beşiktaş maç başına 3 gol oranı yakalarken, Akhisar 1 golde kaldı. İsabetli şutlarda Beşiktaş 6, Akhisar 4 ortalama yakalarken, topa sahip olmada Beşiktaş %62, Akhisar ise %40 oranında kaldı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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