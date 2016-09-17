 Gomez ve Sosa’dan kutlama – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Gomez ve Sosa’dan kutlama

    Gomez ve Sosa’dan kutlama
    Kartal'ın geçen sezonki yıldızları Mario Gomez ile Jose Sosa, 'dan son dakikada alınan puanı kutladı. Mario Gomez'in başkan Fikret Orman'a mesaj attığı ve 1 puana çok sevindiğini yazdığı öğrenildi. Sosa'nın İspanyol kondisyoner Miguel Peiro aracılığıyla Şenol Güneş'i tebrik ettiği belirtildi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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