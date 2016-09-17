 Derbi biletleri 5 dakikada bitti – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Derbi biletleri 5 dakikada bitti

    Derbi biletleri 5 dakikada bitti

    Beşiktaşlılar, ile oynanacak sezonun ilk dev maçı öncesi biletleri kısa sürede tüketti.

    Süper Lig'in 5. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. , Vodafone Arena'da 'ı konuk edecek. Bu mücadelenin biletleri 150 ila 450 TL'den satışa çıkarılmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar yeni evlerinde oynayacakları ilk derbinin biletlerini 5 dakikada tüketti. Kartal, Akhisar maçını kayıpsız atlatıp Galatasaray ile oynayacağı büyük maça özel hazırlıklar yapmayı planlıyor.

    RESTORANDA İZLERİM!
    Beşiktaş'ın 24 Eylül Cumartesi günü G.Saray'la Vodafone Arena'da oynayacağı derbinin 150 ile 450 TL arasında değişen fiyatlarına eski Kartal Ali Eren'den tepki geldi. Ali Eren Beşerler, Twitter'a "Alırım çocuklarımı, giderim restorana hem maçımı izlerim, hem yemeğini yerim" şeklinde paylaşımda bulundu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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