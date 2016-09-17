Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Beşiktaşlılar, Galatasaray ile oynanacak sezonun ilk dev maçı öncesi biletleri kısa sürede tüketti.
Süper Lig'in 5. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, Vodafone Arena'da Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadelenin biletleri 150 ila 450 TL'den satışa çıkarılmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar yeni evlerinde oynayacakları ilk derbinin biletlerini 5 dakikada tüketti. Kartal, Akhisar maçını kayıpsız atlatıp Galatasaray ile oynayacağı büyük maça özel hazırlıklar yapmayı planlıyor.
RESTORANDA İZLERİM!
Beşiktaş'ın 24 Eylül Cumartesi günü G.Saray'la Vodafone Arena'da oynayacağı derbinin 150 ile 450 TL arasında değişen fiyatlarına eski Kartal Ali Eren'den tepki geldi. Ali Eren Beşerler, Twitter'a "Alırım çocuklarımı, giderim restorana hem maçımı izlerim, hem yemeğini yerim" şeklinde paylaşımda bulundu.
RESTORANDA İZLERİM!
Beşiktaş'ın 24 Eylül Cumartesi günü G.Saray'la Vodafone Arena'da oynayacağı derbinin 150 ile 450 TL arasında değişen fiyatlarına eski Kartal Ali Eren'den tepki geldi. Ali Eren Beşerler, Twitter'a "Alırım çocuklarımı, giderim restorana hem maçımı izlerim, hem yemeğini yerim" şeklinde paylaşımda bulundu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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