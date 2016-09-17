Deplasmanda kazanamadılar

Akhisar deplasmanı şanssızlığını kırmak istiyor. Kartal, Akhisar ile son 4 sezonda 4 kez deplasman maçına çıkarken,beraberlik vemağlubiyet aldı, hiç kazanamadı. Sonsezonda deplasmanda oynanan karşılaşmalarsonuçlandı