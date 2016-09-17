 Deplasmanda kazanamadılar – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Deplasmanda kazanamadılar

    Deplasmanda kazanamadılar
    , Akhisar deplasmanı şanssızlığını kırmak istiyor. Kartal, Akhisar ile son 4 sezonda 4 kez deplasman maçına çıkarken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, hiç kazanamadı. Son 3 sezonda deplasmanda oynanan karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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