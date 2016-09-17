 Caner'in tapusu alınıyor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Caner'in tapusu alınıyor

    Caner'in tapusu alınıyor

    Caner Erkin ile 4 yıllık bir protokol yaptıklarını belirten Güner “1 milyon euro ödeyerek tapusunu alacağız” dedi.

    'ın yeni transferi Caner Erkin, önümüzdeki sezondan itibaren bonservisiyle birlikte geliyor.. Bu müjdeli haber yönetici Umut Güner'den geldi. Güner, 'den kiralanan Caner Erkin için şu ifadeleri kullandı: "Caner'le 4 yıllık protokolümüz var. Önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın bu oyuncu ile ilgili farklı bir tasarrufu olmazsa, uzun yıllar kulübe hizmet edecek. Kendisini kiralık olarak kadromuza katmamızın nedeni, ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması. Inter'in istediği 1 milyon euro'yu gelecek yıl ödediğimizde Caner de n bonservisi Beşiktaş'a geçmiş olacak." Caner bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere siyah-beyazlı formayı 2 kez giyerken; 1 de asist (Karabük) yapmayı başardı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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