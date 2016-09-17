Caner'in tapusu alınıyor
Caner Erkin ile 4 yıllık bir protokol yaptıklarını belirten Güner “1 milyon euro ödeyerek tapusunu alacağız” dedi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Caner Erkin, önümüzdeki sezondan itibaren bonservisiyle birlikte geliyor.. Bu müjdeli haber yönetici Umut Güner'den geldi. Güner, Inter'den kiralanan Caner Erkin için şu ifadeleri kullandı: "Caner'le 4 yıllık protokolümüz var. Önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın bu oyuncu ile ilgili farklı bir tasarrufu olmazsa, uzun yıllar kulübe hizmet edecek. Kendisini kiralık olarak kadromuza katmamızın nedeni, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması. Inter'in istediği 1 milyon euro'yu gelecek yıl ödediğimizde Caner de n bonservisi Beşiktaş'a geçmiş olacak." Caner bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere siyah-beyazlı formayı 2 kez giyerken; 1 de asist (Karabük) yapmayı başardı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Caner'in tapusu alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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