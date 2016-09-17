 Beşiktaş’ın boyu uzadı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    ’ın boyu uzadı

    Beşiktaş’ın boyu uzadı
    Siyah-beyazlıların geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadrosu ile bu yılki oyuncu grubu arasında 4 santimlik bir fark bulunuyor. Opta verilerine göre Kartal'ın boyu 179.7 santimden 183.4 santime yükseldi. 1.96'lık Atınç Nukan, 1.88'lik Talisca ve 1.83'lük Gökhan İnler transferleri bu artışta önemli rol oynadı. Kartal'ın en kısası 1.72'lik Kerim Frei.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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