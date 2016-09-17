Beşiktaş’ın boyu uzadı
Siyah-beyazlıların geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadrosu ile bu yılki oyuncu grubu arasında 4 santimlik bir fark bulunuyor. Opta verilerine göre Kartal'ın boyu 179.7 santimden 183.4 santime yükseldi. 1.96'lık Atınç Nukan, 1.88'lik Talisca ve 1.83'lük Gökhan İnler transferleri bu artışta önemli rol oynadı. Kartal'ın en kısası 1.72'lik Kerim Frei.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Beşiktaş’ın boyu uzadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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