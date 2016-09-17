Beşiktaş, ilk deplasman galibiyeti peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile yarın yapacağı karşılaşmada bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligin ilk 3 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor'a konuk olacak.

Sahasında yaptığı 2 maçta Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda ise Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini mağlup ederek, 5. haftada Galatasaray ile yapacağı derbiye moralli hazırlanmak istiyor.

Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisar Belediyespor ise taraftarları önünde galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligdeki tek galibiyetini deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek alan Ege temsilcisi, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu mücadelede de sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Savunmada sıkıntı var

Siyah-beyazlı takım, bu sezon savunmada şu ana dek kötü bir performans ortaya koydu.

Bu sezonun ilk 5 resmi maçında da kalesinde gol gören Beşiktaş, Akhisar Belediyespor karşısında bu kötü görüntüsünü de sonlandırmaya çalışacak.

Güneş'in yine rotasyon yapması bekleniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki maçlarda olduğu gibi yarın da rotasyona gitmesi bekleniyor.

Transfer döneminin son günlerinde alınan oyuncularla kadro derinliğini artıran siyah-beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, son maçlarda farklı isimlere şans verdi. Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında önemli oyuncularını dinlendiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Benfica karşılaşmasında 7 farklı oyuncuyu sahaya süren Güneş'in, Akhisar Belediyespor mücadelesinde de anlayışla hareket edeceği öğrenildi.

Necip Uysal cezasını tamamladı

Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor ile yaptığı maçta çift sarıdan kırmızı kart gören Necip Uysal, cezasını tamamladı.

Benfica karşılaşmasında ayağı burkulan Oğuzhan Özyakup'un ise sakatlığı sürüyor.