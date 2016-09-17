Beşiktaş, Akhisar maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu, top kontrolü ve istasyon çalışmaları ile başladığı bildirildi. 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrollü pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrı bireysel programına devam ettiği aktarıldı.

Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek. Beşiktaş kafilesi, İzmir'den kara yolu ile Manisa'ya geçerek, kampa girecek.