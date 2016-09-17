 Beşiktaş, Akhisar maçına hazır – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    , Akhisar maçına hazır

    Beşiktaş, Akhisar maçına hazır

    , Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu, top kontrolü ve istasyon çalışmaları ile başladığı bildirildi. 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrollü pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Siyah-beyazlılarda 'un takımdan ayrı bireysel programına devam ettiği aktarıldı.

    karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek. kafilesi, İzmir'den kara yolu ile Manisa'ya geçerek, kampa girecek.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:29
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