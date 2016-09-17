Beşiktaş, Akhisar maçına hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu, top kontrolü ve istasyon çalışmaları ile başladığı bildirildi. 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrollü pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrı bireysel programına devam ettiği aktarıldı.
Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek. Beşiktaş kafilesi, İzmir'den kara yolu ile Manisa'ya geçerek, kampa girecek.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:29
- Fener’de deprem!
Toplam 104
Yorum
tarık bende katılıyorum sana çok bencil oynuyor pas vermiyor ayrıca o kadar şişiriyorlar anlamıyorum FB oynayacak bir futbolcu değil
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Hiç mi bilet kalmadı
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
metin can arıcıoğlu çok haklısınız dostlar
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