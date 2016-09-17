 95’lik Beşiktaşlı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    95’lik Beşiktaşlı

    95’lik Beşiktaşlı
    aşkı, yaş tanımıyor.. Ordu'da yaşayan 95 yaşındaki Ahmet Öztürk Beşiktaş'ın formasını üzerinden çıkarmıyor. Ahmet dede, "Beşiktaş halk takımıdır, Beşiktaşlı olmamın asıl sebebi budur" dedi
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:08
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