 Oğuzhan takımla çalışmalara katıldı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Oğuzhan takımla çalışmalara katıldı

    Oğuzhan takımla çalışmalara katıldı

    Toto Süper Lig'in 4. haftasında 'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları, top kontrolü ve istasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcuların, idmanı yarı sahada taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla tamamladığı bildirildi.

    Antrenmanın bir kısmında takımla çalışan Oğuzhan Özyakup'un, ardından bireysel programına devam ettiği kaydedildi.

    Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve özel uçakla İzmir'e oradan da kara yolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:52
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