Oğuzhan takımla çalışmalara katıldı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları, top kontrolü ve istasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcuların, idmanı yarı sahada taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla tamamladığı bildirildi.
Antrenmanın bir kısmında takımla çalışan Oğuzhan Özyakup'un, ardından bireysel programına devam ettiği kaydedildi.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve özel uçakla İzmir'e oradan da kara yolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.
Antrenmanın bir kısmında takımla çalışan Oğuzhan Özyakup'un, ardından bireysel programına devam ettiği kaydedildi.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve özel uçakla İzmir'e oradan da kara yolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:52
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