 Gomez başardı, sıra Talisca’da – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Gomez başardı, sıra ’da

    Gomez başardı, sıra Talisca’da

    ’taki performansıyla milli takıma çağırılan Gomez’in ardından, şimdi de aynı yolda emin adımlarla ilerliyor

    formasını giyen yabancı futbolcular, gösterdikleri performansları sayesinde ülkelerinin milli takımına gitmeye hak kazanıyor. En son Mario Gomez, geçen sezon ortaya koyduğu etkili futbolu sayesinde yeniden Alman Milli Takımı'na çağırıldı, bununla da kalmadı. Euro 2016'da boy gösterdi. Siyah-beyazlılarda şimdi de yeni transfer Anderson aynı yolda emin adımlarla ilerliyor. 'ya attığı golle Portekiz'de bir numaralı gündem maddesi haline gelen Anderson için bir sürpriz de Brezilya'dan geldi...

    RENATO AUGUSTO YERİNE TALISCA
    Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Tite'nin Ekim başında oynanacak Bolivya ve Venezeula maçları için Talisca'yı da düşündüğü iddia edildi. Sport TV'de yayımlanan Şampiyonlar Ligi programında Benfica-Beşiktaş maçından sonra yapılan değerlendirmede Talisca'nın Çin'de forma giyen Renato Augusto'nun formasını tehdit ettiği iddia edildi. Daha önce milli takıma davet edilmesine rağmen forma giymeyen Talisca'nın bu formuyla Augusto'dan daha fazla formayı hak ettiği belirtildi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:49
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