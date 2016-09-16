Gomez başardı, sıra Talisca’da
Beşiktaş’taki performansıyla milli takıma çağırılan Gomez’in ardından, şimdi de Talisca aynı yolda emin adımlarla ilerliyor
Beşiktaş formasını giyen yabancı futbolcular, gösterdikleri performansları sayesinde ülkelerinin milli takımına gitmeye hak kazanıyor. En son Mario Gomez, geçen sezon ortaya koyduğu etkili futbolu sayesinde yeniden Alman Milli Takımı'na çağırıldı, bununla da kalmadı. Euro 2016'da boy gösterdi. Siyah-beyazlılarda şimdi de yeni transfer Anderson Talisca aynı yolda emin adımlarla ilerliyor. Benfica'ya attığı golle Portekiz'de bir numaralı gündem maddesi haline gelen Anderson Talisca için bir sürpriz de Brezilya'dan geldi...
RENATO AUGUSTO YERİNE TALISCA
Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Tite'nin Ekim başında oynanacak Bolivya ve Venezeula maçları için Talisca'yı da düşündüğü iddia edildi. Sport TV'de yayımlanan Şampiyonlar Ligi programında Benfica-Beşiktaş maçından sonra yapılan değerlendirmede Talisca'nın Çin'de forma giyen Renato Augusto'nun formasını tehdit ettiği iddia edildi. Daha önce milli takıma davet edilmesine rağmen forma giymeyen Talisca'nın bu formuyla Augusto'dan daha fazla formayı hak ettiği belirtildi.
RENATO AUGUSTO YERİNE TALISCA
Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Tite'nin Ekim başında oynanacak Bolivya ve Venezeula maçları için Talisca'yı da düşündüğü iddia edildi. Sport TV'de yayımlanan Şampiyonlar Ligi programında Benfica-Beşiktaş maçından sonra yapılan değerlendirmede Talisca'nın Çin'de forma giyen Renato Augusto'nun formasını tehdit ettiği iddia edildi. Daha önce milli takıma davet edilmesine rağmen forma giymeyen Talisca'nın bu formuyla Augusto'dan daha fazla formayı hak ettiği belirtildi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Gomez başardı, sıra Talisca’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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