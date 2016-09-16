Derbi biletleri satışta
24 Eylül cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-G.Saray derbisinin biletleri bugün 13.00’den itibaren 150-1100 TL arasında değişen fiyatlarla satışta
Beşiktaş ile G.Saray, Süper Lig'in 5. haftasında 24 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, derbi biletlerinin 150 ila 450 liradan bugün saat 13.00'te satışa çıkarılacağı belirtildi. Beşiktaş'ın yeni stadında oynayacağı ilk derbi özelliğini taşıyan maçta ayrıca VIP tribün biletlerinin 950, yemekli blokların fiyatlarının da 950 ila 1100 lira olacağı kaydedildi.
7 YAŞ VE ÜZERİ ÜCRETLİ
Taraftarların biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekleri duyuruldu. Bu arada 0-6 yaş arasındaki çocukların karşılaşmayı ücretsiz izleyeceği belirtilirken; 7 yaş ve üzeri çocukların Passolig kart ve karşılaşmalar için bilet sahibi olma zorunluluğu olduğu; bileti olmayan 7 yaş ve üzeri çocuklar stadyuma giriş yapamayacakları belirtildi.
DERBİNİN TARİFESİ
Kategori 1 450 TL
Kategori 2 400 TL
Kategori 3 375 TL
Kategori 4 325 TL
Kategori 5 275 TL
Kategori 6 250 TL
Kategori 7 160 TL
Kategori 8 150 TL
VIP 950 TL
1903 A-E BLOK 950 TL (Yemekli) 1903
B - D BLOK 1000 TL (Yemekli)
1903 C BLOK 1100 TL (Yemekli)
7 YAŞ VE ÜZERİ ÜCRETLİ
Taraftarların biletleri Vodafone Arena satış gişesi, passo.com.tr internet sitesi, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekleri duyuruldu. Bu arada 0-6 yaş arasındaki çocukların karşılaşmayı ücretsiz izleyeceği belirtilirken; 7 yaş ve üzeri çocukların Passolig kart ve karşılaşmalar için bilet sahibi olma zorunluluğu olduğu; bileti olmayan 7 yaş ve üzeri çocuklar stadyuma giriş yapamayacakları belirtildi.
DERBİNİN TARİFESİ
Kategori 1 450 TL
Kategori 2 400 TL
Kategori 3 375 TL
Kategori 4 325 TL
Kategori 5 275 TL
Kategori 6 250 TL
Kategori 7 160 TL
Kategori 8 150 TL
VIP 950 TL
1903 A-E BLOK 950 TL (Yemekli) 1903
B - D BLOK 1000 TL (Yemekli)
1903 C BLOK 1100 TL (Yemekli)
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:07
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