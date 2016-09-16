 Bu nasıl adalet! – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bu nasıl adalet!

    Bu nasıl adalet!

    Siyah-beyazlılar, Ç. Rizespor maçını Kiev maçından 2 gün sonraya koyan ’ye “G.Saray’ın Avrupa’da maçı yok ancak bizden bir gün sonra oynuyor. Bu nasıl adaletli bir uygulama!” diye isyan etti

    Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının birbirine yakın günlerde oynatılacak olmasından dolayı fikstür değişikliği için Türkiye Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan siyah-beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. yönetimi, Dinamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Rizespor maçının 2 Ekim pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.

    İLK TALEP REDDEDİLDİ
    İKİ gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçı olan karşılaşmasından 48 saat önce Süper Lig'de Kardemir ile karşılaşan siyahbeyazlılar, sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti. 'ın Benfica deplasmanından önce yaptığı Karabükspor karşılaşmasının bir gün geriye alınma talebi TFF tarafından reddedilmişti. Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, futbol federasyonun bu konuda daha duyarlı ve adil olmasını talep etti.

    BEŞiKTAŞ'IN MAÇLARI
    18 Eylül Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
    24 Eylül Beşiktaş-Galatasaray
    28 Eylül Beşiktaş-Dinamo Kiev
    1 Ekim Çaykur Rizespor-Beşiktaş


    G.SARAY'IN MAÇLARI
    17 Eylül Galatasaray-Çaykur Rizespor
    24 Eylül Beşiktaş-Galatasaray
    2 Ekim Galatasaray-Antalyaspor
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:06
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