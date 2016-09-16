Bu nasıl adalet!
Siyah-beyazlılar, Ç. Rizespor maçını Kiev maçından 2 gün sonraya koyan TFF’ye “G.Saray’ın Avrupa’da maçı yok ancak bizden bir gün sonra oynuyor. Bu nasıl adaletli bir uygulama!” diye isyan etti
Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının birbirine yakın günlerde oynatılacak olmasından dolayı fikstür değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. TFF tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan siyah-beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetimi, Dinamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Rizespor maçının 2 Ekim pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.
İLK TALEP REDDEDİLDİ
İKİ gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçı olan Benfica karşılaşmasından 48 saat önce Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile karşılaşan siyahbeyazlılar, sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti. Beşiktaş'ın Benfica deplasmanından önce yaptığı Karabükspor karşılaşmasının bir gün geriye alınma talebi TFF tarafından reddedilmişti. Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, futbol federasyonun bu konuda daha duyarlı ve adil olmasını talep etti.
BEŞiKTAŞ'IN MAÇLARI
18 Eylül Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
24 Eylül Beşiktaş-Galatasaray
28 Eylül Beşiktaş-Dinamo Kiev
1 Ekim Çaykur Rizespor-Beşiktaş
G.SARAY'IN MAÇLARI
17 Eylül Galatasaray-Çaykur Rizespor
24 Eylül Beşiktaş-Galatasaray
2 Ekim Galatasaray-Antalyaspor
İLK TALEP REDDEDİLDİ
İKİ gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçı olan Benfica karşılaşmasından 48 saat önce Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile karşılaşan siyahbeyazlılar, sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti. Beşiktaş'ın Benfica deplasmanından önce yaptığı Karabükspor karşılaşmasının bir gün geriye alınma talebi TFF tarafından reddedilmişti. Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, futbol federasyonun bu konuda daha duyarlı ve adil olmasını talep etti.
BEŞiKTAŞ'IN MAÇLARI
18 Eylül Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
24 Eylül Beşiktaş-Galatasaray
28 Eylül Beşiktaş-Dinamo Kiev
1 Ekim Çaykur Rizespor-Beşiktaş
G.SARAY'IN MAÇLARI
17 Eylül Galatasaray-Çaykur Rizespor
24 Eylül Beşiktaş-Galatasaray
2 Ekim Galatasaray-Antalyaspor
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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