Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Beşiktaş yönetici Ahmet Ürkmezgil, Talisca’nın golü sonrası Portekizli taraftarlar ve ülke medyasının Brezilyalı yıldızla ilgili hakaretler ve ithamlar için, “Talisca’ya yapılanlar az gelişmiş ülkelerde olan bir şey” ifadesini kullandı
İLKEL BİR DAVRANIŞ
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Talisca'nın sözleşmesini yayınlamak ilkelce" ifadesini kullandı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Ürkmezgil, "Talisca'ya yapılanlar ve yaşananlar, az gelişmiş ülkelerin yapacağı bir tartışma. Eski takımına karşı oynamayacak gibi bir madde koydurmak çok saçma, futbol eğer profesyonel bir hadiseyse oyuncu cezalı ya da sakat değilse her takıma karşı oynar. Ertesi gün internet sitelerine taşan, gazete manşetlerine taşan cümleler çok saçma! Talisca'nın sözleşmesini yayınlaması çok ilkel bir davranış oldu" ifadelerini kullandı.
TADINI ÇIKARTALIM
Talisca'nın Benfica deplasmanında son saniyelerdeki golü atmasaydı, bunların hiç konuşulmayacağını ifade eden Ürkmezgil şöyle devam etti: "Eğer golü atmasaydı bunlar hiç konuşulmayacaktı. Biz orada daha güzel şeylerin üzerinde durmamız gerek. Bunları bırakalım, Tosic'e bakalım. Çocukların uyumuna bakalım, Şenol Hoca'nın yarattığı ahenge bakalım, boş verelim bunları... Tolga'nın yaptığı kurtarışlarla ikinci golü engellemesini konuşalım.. Bir sürü konuşulacak güzel şey var, bunları konuşalım."
SÖZLEŞMESİNİ YAYINLADILAR
Kartal'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica cephesinden, Talisca'nın 'paramı vermediler' sözüne 'belge'li cevap geldi. Benfica cephesi, Talisca'nın maç sonrasında yaptığı, "Kızım 6 aylıkken maaşımı ödemediler" ve menajerinin yaptığı, "Talisca'nın Temmuz maaşı ödenmedi" sözlerine cevap niteliği taşıyan belgede yer alan 13. maddeyi öne sürerek kendilerinin haklı olduğunu iddia ettiler.
OPSİYONLARI BİZDE
Yönetici Ürkmezgil, Talisca ve Caner'in opsiyonlarının Beşiktaş'ta olduğunu belirterek, "Opsiyonları bunun için yapıyoruz, uyum sağlayıp sağlamamasına göre değerlendiriyoruz. İstediğimiz zaman diğer kulüplerden önce hem Caner, hem de Talisca'yı alırız" dedi.
BİRİNCİ ÇIKABİLİRİZ
Ahmet Ürkmezgil, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan birinci çıkabileceklerini belirterek, "Daha önce başkanımızın da dediği gibi eşdeğer bir grup. Buradan arzu ettiğimiz 1 puanı aldık. Bu gruptan birinci çıkmamamız için hiçbir neden yok" yorumunu yaptı.
ABARTMAMAK GEREK
Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Beşiktaş açık ara şampiyon olur gibi ifadeler yanlış" derken, "Ligin en şanslı takımı olduğu herkesin kabul ettiği bir şey. Alma ligi Beşiktaş alır götürür, açık ara şampiyon olur gibi ifadeler olmaz" ifadesini kullandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:22
- VİKİNG
Toplam 32
Yorum
kızgın özgür ne alaka kardeşim herkezin oyunu başka oyun tarzı başka çok saçmalıyorsunuz kendinize gelin
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
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