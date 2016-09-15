''Tapularını alacağım''
Uçakta futbolcuları tek tek değerlendiren başkan Caner Erkin ve Talisca ile ilgili ağzından baklayı bu sözlerle çıkardı: Seneye ikisi de Beşiktaş’ın malı olacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Benfica maçını izlemek üzere Lizbon'a giden yönetim kurulu üyelerinden bazıları, sergilenen futboldan ve alınan sonuçtan hayli memnun kaldı. Beraberlik için alınan 500 bin euro da herkesin yüzünü güldürdü. Savunmanın ortaklaşa hatası sonucu yenen golün dışında Benfica önünde penaltısının verilmemesi ise dönüş yolculuğunda, yönetimin üzerinde durduğu en büyük konu idi. Yapılan değerlendirmede ise futbolcular adeta başkan Fikret Orman'ın tartısına çıktı. Orman, bu değerlendirme sırasında ağzındaki Caner ve Talisca ile ilgili ağzındaki baklayı da çıkardı. İşte başkanın futbolcularla ilgili görüşleri:
TOLGA: İkinci hamlesi gecikmese o golü de yemeyecekti. Maçın sonlarında kurtardığı pozisyon ve diğer kurtarışları takımı beraberliğe taşıdı.
TOSİC: Hemen, hemen tüm kritik topları kesti. Marcelo ile uyum içindeydi. Sahanın en iyi Beşiktaşlısıydı.
CANER: Her maç üstüne koyarak oynuyor. Seneye tapusu alınacaklardan.
TALİSCA: 'Sosa'nın yeri dolar mı' eleştirilerine yanıt verdi. O da seneye Beşiktaş'ın malı olacak.
GÖKHAN İNLER: Atiba ile büyük bir uyum içindeydi. Bunu her maç ortaya koyuyor.
ADRİANO: Klası tartışılmaz. Bir tutukluğu var, onu da kısa zamanda üzerinden atar.
ABOUBAKAR: Herkes Gomez'le kıyaslıyor. Stil farkı var aralarında. Bir maçta yargılanmamalı."
RAHAT OLUN, KEYİF ALIN
Öte yandan Benfica karşısında kazanılan 1 puanda Şenol Güneş'in konuşması da etkili oldu. Tecrübeli teknik adam ilk yarı sonunda oyuncularına, "Tedirgin olmaya gerek yok. Artık gördünüz. Onlar da sizin gibi futbolcu. Rahat olun. Keyif alın. Keyif alırsanız, bu maçı kazanabilirsiniz" diye konuştu. Bu sözler, ikinci 45 dakikaya daha motive çıkan Beşiktaşlı futbolcuların performansına olumlu yansıdı.
TOLGA: İkinci hamlesi gecikmese o golü de yemeyecekti. Maçın sonlarında kurtardığı pozisyon ve diğer kurtarışları takımı beraberliğe taşıdı.
TOSİC: Hemen, hemen tüm kritik topları kesti. Marcelo ile uyum içindeydi. Sahanın en iyi Beşiktaşlısıydı.
CANER: Her maç üstüne koyarak oynuyor. Seneye tapusu alınacaklardan.
TALİSCA: 'Sosa'nın yeri dolar mı' eleştirilerine yanıt verdi. O da seneye Beşiktaş'ın malı olacak.
GÖKHAN İNLER: Atiba ile büyük bir uyum içindeydi. Bunu her maç ortaya koyuyor.
ADRİANO: Klası tartışılmaz. Bir tutukluğu var, onu da kısa zamanda üzerinden atar.
ABOUBAKAR: Herkes Gomez'le kıyaslıyor. Stil farkı var aralarında. Bir maçta yargılanmamalı."
RAHAT OLUN, KEYİF ALIN
Öte yandan Benfica karşısında kazanılan 1 puanda Şenol Güneş'in konuşması da etkili oldu. Tecrübeli teknik adam ilk yarı sonunda oyuncularına, "Tedirgin olmaya gerek yok. Artık gördünüz. Onlar da sizin gibi futbolcu. Rahat olun. Keyif alın. Keyif alırsanız, bu maçı kazanabilirsiniz" diye konuştu. Bu sözler, ikinci 45 dakikaya daha motive çıkan Beşiktaşlı futbolcuların performansına olumlu yansıdı.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
- Porto’ya dönmek istemiyorum
Toplam 9
Yorum
Oktay unutmayın gomezde ilk haftalar sıfır çekmişti. adam daha ligte az bir süre oynadı. avrupa maçında da asisi var. durun biraz hemen harcamayın.
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