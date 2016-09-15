 ''Tapularını alacağım'' – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ''Tapularını alacağım''

    ''Tapularını alacağım''

    Uçakta futbolcuları tek tek değerlendiren başkan Caner Erkin ve Talisca ile ilgili ağzından baklayı bu sözlerle çıkardı: Seneye ikisi de ’ın malı olacak.

    Başkanı Fikret Orman ve Benfica maçını izlemek üzere Lizbon'a giden yönetim kurulu üyelerinden bazıları, sergilenen futboldan ve alınan sonuçtan hayli memnun kaldı. Beraberlik için alınan 500 bin euro da herkesin yüzünü güldürdü. Savunmanın ortaklaşa hatası sonucu yenen golün dışında Benfica önünde penaltısının verilmemesi ise dönüş yolculuğunda, yönetimin üzerinde durduğu en büyük konu idi. Yapılan değerlendirmede ise futbolcular adeta başkan Fikret Orman'ın tartısına çıktı. Orman, bu değerlendirme sırasında ağzındaki Caner ve Talisca ile ilgili ağzındaki baklayı da çıkardı. İşte başkanın futbolcularla ilgili görüşleri:

    TOLGA: İkinci hamlesi gecikmese o golü de yemeyecekti. Maçın sonlarında kurtardığı pozisyon ve diğer kurtarışları takımı beraberliğe taşıdı.
    TOSİC: Hemen, hemen tüm kritik topları kesti. Marcelo ile uyum içindeydi. Sahanın en iyi Beşiktaşlısıydı.
    CANER: Her maç üstüne koyarak oynuyor. Seneye tapusu alınacaklardan.
    TALİSCA: 'Sosa'nın yeri dolar mı' eleştirilerine yanıt verdi. O da seneye Beşiktaş'ın malı olacak.
    GÖKHAN İNLER: Atiba ile büyük bir uyum içindeydi. Bunu her maç ortaya koyuyor.
    ADRİANO: Klası tartışılmaz. Bir tutukluğu var, onu da kısa zamanda üzerinden atar.
    ABOUBAKAR: Herkes Gomez'le kıyaslıyor. Stil farkı var aralarında. Bir maçta yargılanmamalı."

    RAHAT OLUN, KEYİF ALIN
    Öte yandan karşısında kazanılan 1 puanda Şenol Güneş'in konuşması da etkili oldu. Tecrübeli teknik adam ilk yarı sonunda oyuncularına, "Tedirgin olmaya gerek yok. Artık gördünüz. Onlar da sizin gibi futbolcu. Rahat olun. Keyif alın. Keyif alırsanız, bu maçı kazanabilirsiniz" diye konuştu. Bu sözler, ikinci 45 dakikaya daha motive çıkan Beşiktaşlı futbolcuların performansına olumlu yansıdı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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