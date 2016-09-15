 Porto’ya dönmek istemiyorum – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ’ya dönmek istemiyorum

    Porto’ya dönmek istemiyorum
    sınavı sonrasında RTP radyosunun flaş röportajına katılan Vincent Aboubakar, 'tan ayrılmak istemediğini açıkladı. Kamerunlu golcü, "Porto'ya dönmek istemiyorum. Bunun imkanı yok. saygı gerektirir. Ben de 'da bana saygının kaybolduğunu düşündüğüm için dönmek istemiyorum" dedi. Beraberlik içinse, "İyi oldu" yorumunu yaptı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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