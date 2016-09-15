 Lider olabiliriz – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Lider olabiliriz

    Lider olabiliriz

    2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı.

    "Maç kazanmak takım işidir. Tüm takımı kutluyorum" diyen Çebi, "Transferler biraz geç oldu ama Beşiktaş menfaatlerine uygun oldu. Transferlerimizi bu sezonu planlayarak yaptık" ifadelerini kullandı. Devler Ligi'ndeki hedeflere de değinen Çebi, "'ın, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro yapısı var. Dolayısıyla neden 1. olmasın" dedi.

    TALİSCA'NIN KALMASINI İSTERİZ
    Çebi, Talisca'nın durumuna da değinerek "Kendisi şu an Beşiktaş futbolcusu. Kiralık olan Aboubakar ve Talisca'nın tabii ki iyi olursa kalmasını isteriz" diye konuştu.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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