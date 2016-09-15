Lider olabiliriz
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı.
"Maç kazanmak takım işidir. Tüm takımı kutluyorum" diyen Çebi, "Transferler biraz geç oldu ama Beşiktaş menfaatlerine uygun oldu. Transferlerimizi bu sezonu planlayarak yaptık" ifadelerini kullandı. Devler Ligi'ndeki hedeflere de değinen Çebi, "Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro yapısı var. Dolayısıyla neden 1. olmasın" dedi.
TALİSCA'NIN KALMASINI İSTERİZ
Çebi, Talisca'nın durumuna da değinerek "Kendisi şu an Beşiktaş futbolcusu. Kiralık olan Aboubakar ve Talisca'nın tabii ki iyi olursa kalmasını isteriz" diye konuştu.
TALİSCA'NIN KALMASINI İSTERİZ
Çebi, Talisca'nın durumuna da değinerek "Kendisi şu an Beşiktaş futbolcusu. Kiralık olan Aboubakar ve Talisca'nın tabii ki iyi olursa kalmasını isteriz" diye konuştu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
- Çoraplarıyla koştu geldi
Toplam 13
Yorum
halil gerçek bjk lı olmuş
- Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok
Toplam 3
Yorum
buğra atasoy hazırlık maçıyla manshester city maçında forvetti
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