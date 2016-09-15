 Kartal rotayı lige çevirdi – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Kartal rotayı lige çevirdi

    Kartal rotayı lige çevirdi

    , Toto Süper Lig'in 4. haftasında ile 18 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

    ile deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un tedavisine devam edilirken, sakatlığı geçen Aras Özbiliz, takımla çalışmalara başladı.

    Antrenmanının ilk bölümünde istasyon çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, şut idmanıyla hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynayarak antrenmanı tamamladı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:56
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