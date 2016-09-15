Kartal rotayı lige çevirdi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile 18 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Benfica ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un tedavisine devam edilirken, sakatlığı geçen Aras Özbiliz, takımla çalışmalara başladı.
Antrenmanının ilk bölümünde istasyon çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, şut idmanıyla hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynayarak antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:56
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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