 Kartal hiç nefes almadı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kartal hiç nefes almadı

    Kartal hiç nefes almadı
    , Akhisar maçının hazırlıklarına dün sabah ara vermeden başladı. Şampiyonlar Ligi maçından sonra özel uçakla İstanbul'a sabah saat 06.00'da gelen siyah-beyazlı kafile, tesislere giderek salonda çalıştı. Tüm oyuncuların katıldığı idmanda kuvvet çalışması yapıldı. Bugünkü antrenman saat 18.00'de
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal hiç nefes almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.