İntikam soğuk yenen yemektir
Anderson Talisca, Portekiz basını tarafından manşetlere taşındı. Benfica’dan kiralanan ve eski takımını yıkan golü atan sambacı için, “İhanet” ve “Vatan Haini” başlıkları atıldı. Portekiz medyası, Beşiktaş’a altın değerinde 1 puan kazandıran Brezilyalı oyuncunun maç sonunda “Benfica bana hiç saygı göstermedi ve bunun da bedelini ödedi” dediğini iddia etti.
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 90+3'te attığı golle 1 puan kazandıran golü atan Benfica'nın eski, Beşiktaş'ın yeni yıldızı Anderson Talisca; Portekiz basını tarafından manşetlere çıkarıldı. Portekiz'deki spor gazetelerinin kapaklarını süsleyen isim Benfica'yı yıkan adam Talisca oldu. Bazı gazeteler Talisca'dan övgüyle bahsederken, bazı gazeteler ise Brezilyalı oyuncuyu 'Vatan Haini' olarak bile suçladı.
ZAFERİ ÇALDI
Portekiz'in en çok okunan spor gazetesi Abola, 90+3. dakikada attığı serbest vuruş golüyle Beşiktaş'a Benfica deplasmanında 1 puanı getiren Talisca'yı ilk sayfasına taşıdı. Beşiktaş'ın Talisca'yı Benfica'dan kiraladığını hatırlatan gazete; "İntikam soğuk yenen bir yemektir" manşetiyle Brezilyalı oyuncunun eski takımını yıktığını vurgularken; Talisca'nın fotoğrafının altına "İntikam", "Vatan Haini" ve "Talisca'nın serbest vuruşu, Kartalları (Benfica) zaferden etti" ifadelerini kullandı.
BEDELİNİ ÖDEDİ
Record gazetesi de "İhanet" başlığı altında, "Talisca, uzatmalarda beraberliği getirdi. Gol sevincini dengesiz bir şekilde gösterdi ve Benfica'ya yüklendi" diye yazarken; Beşiktaş'a 1 puanı golü getiren Talisca'nın eski takımını hiç beklemediği bir anda geriye dönüşü olmayacak şekilde yıktığını vurguladı. Gazetede Brezilyalı yıldızın; "Benfica bana hiç saygı göstermedi ve bunun da bedelini ödedi" sözleri yer aldı.
GECENİN BAŞAKTÖRÜ
Brezilyalı futbolcunun, 90+3. dakikada serbest vuruştan attığı güzel golle Benfica'ya karşılık vermek için zaman bırakmadığını belirten O Jogo gazetesi de "Talisca, Luz Stadı'nda yine gol attı ama bu kez Benfica'ya karşı" ifadesini başlığına çıkardı. Diğer Portekiz gazetelerinden Publico, "Gecenin başaktörü Talisca oldu", Diario do Noticias da "Talisca, kesin gibi gözüken zaferi beklenmedik bir şekilde çaldı" başlıklarını attı. Portekiz basını ayrıca, Beşiktaş defansı ve kaleci Tolga'dan da övgüyle söz etti.
ZAFERİ ÇALDI
Portekiz'in en çok okunan spor gazetesi Abola, 90+3. dakikada attığı serbest vuruş golüyle Beşiktaş'a Benfica deplasmanında 1 puanı getiren Talisca'yı ilk sayfasına taşıdı. Beşiktaş'ın Talisca'yı Benfica'dan kiraladığını hatırlatan gazete; "İntikam soğuk yenen bir yemektir" manşetiyle Brezilyalı oyuncunun eski takımını yıktığını vurgularken; Talisca'nın fotoğrafının altına "İntikam", "Vatan Haini" ve "Talisca'nın serbest vuruşu, Kartalları (Benfica) zaferden etti" ifadelerini kullandı.
BEDELİNİ ÖDEDİ
Record gazetesi de "İhanet" başlığı altında, "Talisca, uzatmalarda beraberliği getirdi. Gol sevincini dengesiz bir şekilde gösterdi ve Benfica'ya yüklendi" diye yazarken; Beşiktaş'a 1 puanı golü getiren Talisca'nın eski takımını hiç beklemediği bir anda geriye dönüşü olmayacak şekilde yıktığını vurguladı. Gazetede Brezilyalı yıldızın; "Benfica bana hiç saygı göstermedi ve bunun da bedelini ödedi" sözleri yer aldı.
GECENİN BAŞAKTÖRÜ
Brezilyalı futbolcunun, 90+3. dakikada serbest vuruştan attığı güzel golle Benfica'ya karşılık vermek için zaman bırakmadığını belirten O Jogo gazetesi de "Talisca, Luz Stadı'nda yine gol attı ama bu kez Benfica'ya karşı" ifadesini başlığına çıkardı. Diğer Portekiz gazetelerinden Publico, "Gecenin başaktörü Talisca oldu", Diario do Noticias da "Talisca, kesin gibi gözüken zaferi beklenmedik bir şekilde çaldı" başlıklarını attı. Portekiz basını ayrıca, Beşiktaş defansı ve kaleci Tolga'dan da övgüyle söz etti.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
- Porto’ya dönmek istemiyorum
Toplam 9
Yorum
Oktay unutmayın gomezde ilk haftalar sıfır çekmişti. adam daha ligte az bir süre oynadı. avrupa maçında da asisi var. durun biraz hemen harcamayın.
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