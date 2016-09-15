Haftanın 11'inde bir Beşiktaşlı
Talisca'nın haricinde Benfica karşısında futboluyla ön plana çıkan bir diğer isim olan Tosic, en iyiler arasına girdi.
WhoScored sitesi, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanan mücadelelerden oluşan en iyi 11'e Sırp futbolcuyu da seçti. Tosic dışında ilk 11'de Barcelona'dan Ter Stegen, Messi, Neymar, Suarez; Bayern Münih'ten Rafinha, Martinez, Alaba, Vidal ve Kimmich; Napoli'den de Milik yer aldı.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
- Porto’ya dönmek istemiyorum
Toplam 9
Yorum
Oktay unutmayın gomezde ilk haftalar sıfır çekmişti. adam daha ligte az bir süre oynadı. avrupa maçında da asisi var. durun biraz hemen harcamayın.
Haftanın 11'inde bir Beşiktaşlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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