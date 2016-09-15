 Haftanın 11'inde bir Beşiktaşlı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Haftanın 11'inde bir Beşiktaşlı

    Haftanın 11'inde bir Beşiktaşlı

    Talisca'nın haricinde Benfica karşısında futboluyla ön plana çıkan bir diğer isim olan Tosic, en iyiler arasına girdi.

    WhoScored sitesi, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanan mücadelelerden oluşan en iyi 11'e Sırp futbolcuyu da seçti. Tosic dışında ilk 11'de 'dan Ter Stegen, Messi, Neymar, Suarez; 'ten Rafinha, Martinez, Alaba, Vidal ve Kimmich; 'den de Milik yer aldı.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:06
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