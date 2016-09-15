Galatasaray'ın fikstürüne tepki

TFF tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan Siyah Beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dynamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetimi, Dynamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim Pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.



YÖNETİMDEN GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜNE TEPKİ



2 gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçı olan Benfica karşılaşmasından 48 saat önce Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Siyah Beyazlılar, sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti.



Beşiktaş'ın Benfica maçından önce yaptığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının bir gün geriye alınma talebi TFF tarafından reddedilmişti.



Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, federasyonun bu konuda daha duyarlı ve adil olmasını istiyor.



Beşiktaş'ın 13 günde oynayacağı 4 maçın programı şu şekilde:



18 Eylül : Akhisar Belediyespor-Beşiktaş



24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray



28 Eylül : Beşiktaş-Dinamo Kiev



1 Ekim : Çaykur Rizespor-Beşiktaş



Galatasaray'ın fikstürü ise şu şekilde:



17 Eylül : Galatasaray-Çaykur Rizespor



24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray



2 Ekim : Galatasaray-Antalyaspor