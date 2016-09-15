Galatasaray'ın fikstürüne tepki
Beşiktaş Kulübü, arka arkaya yapacağı Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarının birbirine yakın günlerde oynatılacak olmasından dolayı fikstür değişikliği için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.
TFF tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan Siyah Beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dynamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş yönetimi, Dynamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim Pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.
YÖNETİMDEN GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜNE TEPKİ
2 gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçı olan Benfica karşılaşmasından 48 saat önce Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Siyah Beyazlılar, sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti.
Beşiktaş'ın Benfica maçından önce yaptığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının bir gün geriye alınma talebi TFF tarafından reddedilmişti.
Avrupa kupalarına katılmayan Galatasaray'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, federasyonun bu konuda daha duyarlı ve adil olmasını istiyor.
Beşiktaş'ın 13 günde oynayacağı 4 maçın programı şu şekilde:
18 Eylül : Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray
28 Eylül : Beşiktaş-Dinamo Kiev
1 Ekim : Çaykur Rizespor-Beşiktaş
Galatasaray'ın fikstürü ise şu şekilde:
17 Eylül : Galatasaray-Çaykur Rizespor
24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray
2 Ekim : Galatasaray-Antalyaspor
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:07
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Galatasaray'ın fikstürüne tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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