 Galatasaray'ın fikstürüne tepki – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    'ın fikstürüne tepki

    Galatasaray'ın fikstürüne tepki

    Kulübü, arka arkaya yapacağı Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarının birbirine yakın günlerde oynatılacak olmasından dolayı fikstür değişikliği için 'ye resmi başvuruda bulundu.

    tarafından açıklanan programa göre 1 Ekim'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak olan Siyah Beyazlılar, bu maçın öncesinde 28 Eylül'de İstanbul'da Dynamo Kiev ile karşılaşacak. yönetimi, Dynamo Kiev maçından sonra 2 günlük hazırlanma süresinin az olduğunu gerekçe göstererek, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim Pazar gününe alınması için TFF'den fikstürde değişiklik yapılmasını talep etti.

    YÖNETİMDEN GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜNE TEPKİ

    2 gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi ilk maçı olan karşılaşmasından 48 saat önce Süper Lig'de Kardemir ile karşılaşan Siyah Beyazlılar, sadece 1 günlük çalışma ile Portekiz'e gitmişti.

    Beşiktaş'ın Benfica maçından önce yaptığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının bir gün geriye alınma talebi TFF tarafından reddedilmişti.

    Avrupa kupalarına katılmayan 'ın fikstürünün, kendilerine oranla daha rahat bir şekilde hazırlanmasına tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, federasyonun bu konuda daha duyarlı ve adil olmasını istiyor.

    Beşiktaş'ın 13 günde oynayacağı 4 maçın programı şu şekilde:

    18 Eylül : Akhisar Belediyespor-Beşiktaş

    24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray

    28 Eylül : Beşiktaş-Dinamo Kiev

    1 Ekim : Çaykur Rizespor-Beşiktaş

    Galatasaray'ın fikstürü ise şu şekilde:

    17 Eylül : Galatasaray-Çaykur Rizespor

    24 Eylül : Beşiktaş-Galatasaray

    2 Ekim : Galatasaray-Antalyaspor

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:07
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