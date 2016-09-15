 Çoraplarıyla koştu geldi – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Çoraplarıyla koştu geldi

    Çoraplarıyla koştu geldi
    'ın Befica'ya attığı gol sonrası siyahbeyazlılar büyük bir sevinç yaşarken Adriano'nun sevinci de objektiflere yansıdı! 63. dakikada yerini Cenk Tosun'a bırakan Brezilyalı yıldız oyuncu Adriano, Talisca'nın golünün ardından çoraplarıyla sahaya koşarak takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı. Bu an ise Beşiktaşlı taraftarlar tarafından hem beğenilirken hem de güldürdü.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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