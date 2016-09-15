Benficalı Salvio’dan Talisca’ya küstah tepki
Anderson? Talisca attığı gol sonrası büyük sevinç yaşarken; hem Benficalı oyuncular hem de taraftarlardan tepki aldı.
Karşılaşmanın sonunda Benficalı oyuncu Salvio, Talisca'nın yanına gelerek küstahca tepki gösterdi. Salvio'nun yanı sıra diğer Benficalı oyuncuların da tepki gösterdiği görüldü. Salvio'nun tepki vermesinin ardından ise Cenk Tosun, takım arkadaşının yanına gelerek Salvio'yu oradan uzaklaştırdı.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 15
Yorum
!!! tx2002, sadece Beşiktaş değil Galatasaray hariç tüm kulüplerimiz sevilmiyor. Sanki TFF sadece Galatasaray için kurulmuş!
- Bu nasıl adalet!
Toplam 15
Yorum
Senboy1903 Boşuna demiyoruz, hepinizi üstüste koyup Şampiyon olacağız diye ...
- 3 puan yemini
Toplam 1
Yorum
eroğlu Sokma akıl üç adım gider. Bakalım sahada göreceğiz. Siz basın habire umut pompalıyorsunuz ama yemiyor. Çünkü at terli, diye bir deyim var.
Benficalı Salvio’dan Talisca’ya küstah tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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