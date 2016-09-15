 Benficalı Salvio’dan Talisca’ya küstah tepki – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Benficalı Salvio’dan Talisca’ya küstah tepki

    Benficalı Salvio’dan Talisca’ya küstah tepki

    Anderson? Talisca attığı gol sonrası büyük sevinç yaşarken; hem Benficalı oyuncular hem de taraftarlardan tepki aldı.

    Karşılaşmanın sonunda Benficalı oyuncu Salvio, Talisca'nın yanına gelerek küstahca tepki gösterdi. Salvio'nun yanı sıra diğer Benficalı oyuncuların da tepki gösterdiği görüldü. Salvio'nun tepki vermesinin ardından ise Cenk Tosun, takım arkadaşının yanına gelerek Salvio'yu oradan uzaklaştırdı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
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