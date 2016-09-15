''Ayrılmayı kafasına koymuştu''
Talisca’nın “6 günlük bebeğim vardı ama paramı ödemediler” sözlerine Benficalı yöneticiler, “Zaten ayrılmayı kafasına koymuştu” yanıtını verdi.
Talisca'nın kiralık olarak Benfica'dan Beşiktaş'a gelmesiyle bağlantılı yapılan açıklamalar ve eski kulübünde yaşadığı sorunlar da Portekiz basınında polemik konusu haline geldi. Talisca'nın maç sonrasında yaptığı açıklamalarda kullandığı, "Benfica bana büyük bir saygısızlık yaptı. Kızım daha 6 günlükken, kulüp benim dışımda tüm futbolcuların parasını ödemişti" şeklindeki sözler öne çıkarıldı. Bazı Portekiz gazeteleri, Benfica kulübü yöneticilerinin, "Talisca, geçen sezon ortasında takımdan ayrılmayı kafasına koyarak hep maaş artışı istedi. Aradığı maaşı da en sonunda Türkiye'de buldu" dediklerini savundu.
BENFİCA: BİR FUTBOLCU 1.5 MİLYON EURO ALMAZ
Talisca ile Benfica arasındaki söz düellosu devam ediyor. Talisca'nın, Benfica Başkanı Veira'yı ağır şekilde suçladığı açıklamalarından sonra, Portekiz ekibi resmi bir bildiri yayımladı. Açıklamada; Talisca'nın kabul edilemeyecek bir maaş artışı talebinde bulunduğu, 1.5 milyon euro'luk bir rakamın herhangi bir futbolcuya verilemeyeceği için kendisinin kiralanmasına izin verildiği belirtildi.
YAPTIĞI NANKÖRLÜK!
Benfica'nın efsanelerinden Antonio Veloso, Talisca'nın gol sevincini saygısızlık olarak gördüğünü söyledi. Benfica formasını 500'den fazla kez giyen Veloso, "Talisca'nın sevinç gösterisi gereksizdi. Evet, o bir profesyonel futbolcu ve takımı için en iyisini yapmalı ama 2 yıl formasını giydiği, bonservisinin ait olduğu takıma karşı bunu yapması onu daha iyi yapmayacak" ifadelerini kullandı. Talisca'nın Benfica taraftarına nankörlük yaptığını söyleyen Veloso, "Onu her zaman alkışlayan Benfica taraftarına ve kulübüne karşı nankörlük yaptı. Kulübünüze karşı daha saygılı olmalısınız" şeklinde konuştu.
BENFİCA: BİR FUTBOLCU 1.5 MİLYON EURO ALMAZ
Talisca ile Benfica arasındaki söz düellosu devam ediyor. Talisca'nın, Benfica Başkanı Veira'yı ağır şekilde suçladığı açıklamalarından sonra, Portekiz ekibi resmi bir bildiri yayımladı. Açıklamada; Talisca'nın kabul edilemeyecek bir maaş artışı talebinde bulunduğu, 1.5 milyon euro'luk bir rakamın herhangi bir futbolcuya verilemeyeceği için kendisinin kiralanmasına izin verildiği belirtildi.
YAPTIĞI NANKÖRLÜK!
Benfica'nın efsanelerinden Antonio Veloso, Talisca'nın gol sevincini saygısızlık olarak gördüğünü söyledi. Benfica formasını 500'den fazla kez giyen Veloso, "Talisca'nın sevinç gösterisi gereksizdi. Evet, o bir profesyonel futbolcu ve takımı için en iyisini yapmalı ama 2 yıl formasını giydiği, bonservisinin ait olduğu takıma karşı bunu yapması onu daha iyi yapmayacak" ifadelerini kullandı. Talisca'nın Benfica taraftarına nankörlük yaptığını söyleyen Veloso, "Onu her zaman alkışlayan Benfica taraftarına ve kulübüne karşı nankörlük yaptı. Kulübünüze karşı daha saygılı olmalısınız" şeklinde konuştu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
''Ayrılmayı kafasına koymuştu'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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