"Yaptığım aptalca bir hataydı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Quaresma, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız. Bazı oyuncular bu deneyimi ilk kez yaşıyor. İlk 45 dakika istediğimizi yapamadık. İkinci yarıya daha kararlı başladık. Kendi oyunumuzu daha doğru oynadık. Grupta daha beş maçımız var. Bunun çok daha iyisini yapabiliriz ve bu gruptan çıkabiliriz. 4 takımın da kalitesi var. Benfica iç sahada iyi ekip. Önemli puan aldık. Bu grupta yapmamız gereken çok iş var" diye konuştu.



Maçın son dakikalarında yaptığı hata sonrası kalelerinde gördükleri pozisyonla ilgili de Portekizli futbolcu, "Maçın sonlarındaki topu kaybettiğim an, çok önemli andı. Maçın belki de dönüm noktasıydı. Hiç kaybetmemem gereken topu kaybettim. Aslında aptalca bir hataydı. Neyse ki kaleci Tolga çok önemli kurtarış yaptı" dedi.



GÖKHAN İNLER: "HAK ETTİĞİMİZ PUANLA DÖNÜYORUZ"



Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler ise hak ettikleri puanı aldıklarını belirterek, "İkinci yarı toparladık. İyi performansımızı gösterdik. Talisca'nın süper golüyle hak ettiğimiz puanla eve dönüyoruz. Herkes güçlü. Napoli süper futbol oynuyor. Her maç zor olacak. Benim için önemli olan Beşiktaş" ifadesini kullandı.