"Yaptığım aptalca bir hataydı"
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabileceklerini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Quaresma, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız. Bazı oyuncular bu deneyimi ilk kez yaşıyor. İlk 45 dakika istediğimizi yapamadık. İkinci yarıya daha kararlı başladık. Kendi oyunumuzu daha doğru oynadık. Grupta daha beş maçımız var. Bunun çok daha iyisini yapabiliriz ve bu gruptan çıkabiliriz. 4 takımın da kalitesi var. Benfica iç sahada iyi ekip. Önemli puan aldık. Bu grupta yapmamız gereken çok iş var" diye konuştu.
Maçın son dakikalarında yaptığı hata sonrası kalelerinde gördükleri pozisyonla ilgili de Portekizli futbolcu, "Maçın sonlarındaki topu kaybettiğim an, çok önemli andı. Maçın belki de dönüm noktasıydı. Hiç kaybetmemem gereken topu kaybettim. Aslında aptalca bir hataydı. Neyse ki kaleci Tolga çok önemli kurtarış yaptı" dedi.
GÖKHAN İNLER: "HAK ETTİĞİMİZ PUANLA DÖNÜYORUZ"
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler ise hak ettikleri puanı aldıklarını belirterek, "İkinci yarı toparladık. İyi performansımızı gösterdik. Talisca'nın süper golüyle hak ettiğimiz puanla eve dönüyoruz. Herkes güçlü. Napoli süper futbol oynuyor. Her maç zor olacak. Benim için önemli olan Beşiktaş" ifadesini kullandı.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 09:53
- VİKİNG
Toplam 32
Yorum
kızgın özgür ne alaka kardeşim herkezin oyunu başka oyun tarzı başka çok saçmalıyorsunuz kendinize gelin
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
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